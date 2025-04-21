短今借錢幫學姐付房租！她「真實身分曝」出面道謝哭了：腳本沒這段

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，率直性格吸引不少工作找上門。她最近便上節目透露，曾因借隊內學姐一筆錢付房租，彼此自此成為好朋友，對方最後還成了她的經紀人。

▲短今先主動借錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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短今在《女王大人》透露，當初剛進啦啦隊的時候，雖然和大家都還不熟，但有次聽到一位學姐苦惱地跟其他女孩說「我這個月卡刷爆了，房租付不出來」後，她主動上前詢問對方的房租，並表明願意借錢，對方也很感動地接受了她的幫忙。

▲短今幫學姐付房租。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



接著，該學姐要搬家，短今得知對方其實不太會整理收納後，便再次表明願意幫忙。她一次次的付出，對方都謹記在心。於是，當她後來提及接工作常被騙、常被廠商拗的時候，對方就表示願意以後都幫忙接工作。

▲短今還幫學姐搬家。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



從那天開始，該學姐都協助短今接代言、廣告、通告和業配，「全部都幫我接，也不求回報！」而這位學姐就是豆芽（Sandy；林裕庭），兩人直到現在都是關係很密切的工作夥伴和閨蜜。

▲▼豆芽不求回報地幫短今處理個人事務。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



對此，豆芽21日在社群網站表示，今年是幫短今處理個人事務的第5年了，本來很擔心一起工作是否會吵架，但謝謝對方給予完全的信任和包容，「當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚，相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服，一起變得更好，謝謝我的姐妹。」

▲豆芽在場外泛淚。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



豆芽IG全文：

吼呦自從幫短今處理個人事務以來，今年是第五年嚕，本來很擔心朋友一起工作會不會吵架，但謝謝阿短完全信任，雖然我有時會ㄎㄧㄤ掉，但短都無條件包容我

當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服

一起變得更好，謝謝我的姊妹 @sammie_923

感恩女王大人製作人跟通告，這段太貼心了啦斯 希望你趕快脫單

謝謝成哥還有八鈺姐