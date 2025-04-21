ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

短今借錢幫學姐付房租！她「真實身分曝」出面道謝哭了：腳本沒這段

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，率直性格吸引不少工作找上門。她最近便上節目透露，曾因借隊內學姐一筆錢付房租，彼此自此成為好朋友，對方最後還成了她的經紀人。

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲短今先主動借錢。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

[廣告]請繼續往下閱讀...

短今在《女王大人》透露，當初剛進啦啦隊的時候，雖然和大家都還不熟，但有次聽到一位學姐苦惱地跟其他女孩說「我這個月卡刷爆了，房租付不出來」後，她主動上前詢問對方的房租，並表明願意借錢，對方也很感動地接受了她的幫忙。

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲短今幫學姐付房租。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

接著，該學姐要搬家，短今得知對方其實不太會整理收納後，便再次表明願意幫忙。她一次次的付出，對方都謹記在心。於是，當她後來提及接工作常被騙、常被廠商拗的時候，對方就表示願意以後都幫忙接工作。

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲短今還幫學姐搬家。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

從那天開始，該學姐都協助短今接代言、廣告、通告和業配，「全部都幫我接，也不求回報！」而這位學姐就是豆芽（Sandy；林裕庭），兩人直到現在都是關係很密切的工作夥伴和閨蜜。

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼豆芽不求回報地幫短今處理個人事務。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

對此，豆芽21日在社群網站表示，今年是幫短今處理個人事務的第5年了，本來很擔心一起工作是否會吵架，但謝謝對方給予完全的信任和包容，「當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚，相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服，一起變得更好，謝謝我的姐妹。」

▲▼短今。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

▲豆芽在場外泛淚。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

豆芽IG全文：

吼呦自從幫短今處理個人事務以來，今年是第五年嚕，本來很擔心朋友一起工作會不會吵架，但謝謝阿短完全信任，雖然我有時會ㄎㄧㄤ掉，但短都無條件包容我
當天錄影，腳本也沒有這段，聽到短今的告白，眼眶直接泛淚相信不管未來遇到怎樣的事情，我們還是會一起面對，一起克服
一起變得更好，謝謝我的姊妹 @sammie_923

感恩女王大人製作人跟通告，這段太貼心了啦斯 希望你趕快脫單
謝謝成哥還有八鈺姐

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

推薦閱讀

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

唐綺陽運勢／巨蟹注意前任問題！射手「忌當濫好人」獅子人見人愛

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」！摸黑坐門口 一口沒吃走人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」　得知噩耗淚崩：下輩子當個超級巨星

港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好意思

《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

iPad竟然沒藏好！朴寶劍幫《苦盡》美術組掩蓋失誤　演完急喊卡：別擔心

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

王菲愛女李嫣「抽菸照」掀兩派論戰！19歲現況被評：越來越像爸媽

雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

短今, 胡馨儀, 中信兄弟啦啦隊, Passion Sisters, 豆芽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AKB48 Team TP成員上台前突崩潰大哭！　簽名一半「低血糖缺氧」手狂抖
  2. 金曲歌王走不出喪父之痛！　淚憶亡父情緒崩潰「想到都會哭」
  3. 文泰一「性侵案開庭前約女喝酒」被抓包　友護航1句話網氣炸
  4. 周杰倫、山下智久東區街頭「0遮掩合體」！　私下行程曝光
  5. 一隻阿圓搭飛機「聽見後座慘叫」嚇壞！　秒看窗外：以為要怎樣了
  6. 泫雅、龍俊亨街頭親吻放閃！　「要不要瘦下來？」近照曝光
  7. 雪碧認曾交往黃正杰「挨酸蹭熱度」　硬起來反擊：我有需要嗎？
  8. 《問問星星》花500億還演太空床戲　孔曉振認「拍攝崩潰」：這真的能播？
  9. 《RM》池睿恩暴風消瘦！「雙下巴消失」對比照曝光　劉在錫嘆失去特色
  10. 薔薔國外月經外漏！下秒做一舉動「抹在上面」　吳姍儒表情失控全被拍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366