ABBA唯一官方認證！樂團首訪寶島開唱　女主唱舞台嗨喊：謝謝台灣

記者黃庠棻/台北報導

獲ABBA原始團員唯一官方授權、享有「自ABBA以來最好的ABBA」美譽的致敬樂團「Waterloo滑鐵盧」,今(20)日下午2點半於北流Legacy TERA帶來《向ABBA致敬金曲演唱會》壓軸場,吸引大批樂迷朝聖,逾一千多名觀眾到場欣賞,座無虛席,整場演出近兩小時無冷場,從視覺、聽覺到情感皆誠意滿滿,現場氣氛從開場就沸騰不已。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

主唱辛西莉亞(Cecilia)與潔西卡(Jessica)以絕佳唱功與高度還原的造型帶領觀眾重返70年代,全場觀眾無不沉醉於每一段旋律與每一幕舞台畫面中,不少人身穿閃亮復古的服裝前來朝聖,彷彿整場成了穿越時空的ABBA派對,這場演出不僅是向ABBA 致敬,更是一場充滿感染力與共鳴的音樂派對。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

演出一開場,歌手兼吉他手的米凱爾(Mikael)便熱情以中文向觀眾問好「你好台北!」全場隨即爆出熱烈歡呼聲,氣氛瞬間沸騰,他更直呼這是他們首次造訪台灣。不僅如此,兩位女主唱辛西莉亞與潔西卡更多次以中文向台下觀眾親切喊出「謝謝」、「你好台北」,整場演出她們不僅全程邊唱邊跳,更以真誠的語氣與中文跟台下觀眾互動,拉近與樂迷的距離。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

台灣是他們巡演以來造訪的第52個國家,這次首度登台,對團員而言別具意義。為歡迎首次訪台的「Waterloo滑鐵盧」團隊,主辦單位特別於演出前送上台灣代表美食小籠包與珍珠奶茶作為暖心款待,團員們開心表示「這真是太棒了,我們感受到滿滿的歡迎與熱情,連續兩天的演出也因為這份心意而更有力量。」





▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

演出由〈Summer Night City〉揭開序幕,緊接著〈Ring Ring〉、〈Honey Honey〉、〈Mama Mia〉、〈Money Money Money〉、〈SOS〉等快歌接連登場,觀眾情緒一路飆升,氣氛嗨到最高點,透過「Waterloo 滑鐵盧」的高水準詮釋,樂迷得以感受到 ABBA 音樂的不朽魅力,而當經典名曲〈Fernando〉響起時,台下觀眾更自然地齊聲大合唱,與台上主唱們的聲音交織成美妙的音牆,好聽到讓人不禁起雞皮疙瘩。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

演唱會進入後半段後,氣氛再度推向高峰,動人演繹贏得掌聲不斷,耳熟能詳的〈Does your mother know〉、〈Dancing Queen〉與〈Gimme! Gimme! Gimme!〉輪番上陣更瞬間引爆樂迷熱情,全場觀眾站起來隨音樂搖擺、齊聲歡唱,現場彷彿成為一座巨大的 DISCO 舞池,大家跟著節奏搖擺,沉浸在ABBA 的金曲海洋中,氣氛一度到達最高潮。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)

辛西莉亞與潔西卡在演出尾聲也對觀眾表達感謝之意,並開心用中文說道「謝謝,我愛台灣!」他們更透露希望還可以再來台灣巡演,最後於一片感動與歡笑中,在〈Waterloo〉與〈Thank You for the Music〉的安可聲中圓滿落幕,為這場專屬於台灣的ABBA金曲時光,畫下完美句點。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。(圖/媒體棧提供)