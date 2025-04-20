ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

ABBA唯一官方認證！樂團首訪寶島開唱　女主唱舞台嗨喊：謝謝台灣

記者黃庠棻／台北報導

獲ABBA原始團員唯一官方授權、享有「自ABBA以來最好的ABBA」美譽的致敬樂團「Waterloo滑鐵盧」，今（20）日下午2點半於北流Legacy TERA帶來《向ABBA致敬金曲演唱會》壓軸場，吸引大批樂迷朝聖，逾一千多名觀眾到場欣賞，座無虛席，整場演出近兩小時無冷場，從視覺、聽覺到情感皆誠意滿滿，現場氣氛從開場就沸騰不已。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

主唱辛西莉亞（Cecilia）與潔西卡（Jessica）以絕佳唱功與高度還原的造型帶領觀眾重返70年代，全場觀眾無不沉醉於每一段旋律與每一幕舞台畫面中，不少人身穿閃亮復古的服裝前來朝聖，彷彿整場成了穿越時空的ABBA派對，這場演出不僅是向ABBA 致敬，更是一場充滿感染力與共鳴的音樂派對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

演出一開場，歌手兼吉他手的米凱爾（Mikael）便熱情以中文向觀眾問好「你好台北！」全場隨即爆出熱烈歡呼聲，氣氛瞬間沸騰，他更直呼這是他們首次造訪台灣。不僅如此，兩位女主唱辛西莉亞與潔西卡更多次以中文向台下觀眾親切喊出「謝謝」、「你好台北」，整場演出她們不僅全程邊唱邊跳，更以真誠的語氣與中文跟台下觀眾互動，拉近與樂迷的距離。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

台灣是他們巡演以來造訪的第52個國家，這次首度登台，對團員而言別具意義。為歡迎首次訪台的「Waterloo滑鐵盧」團隊，主辦單位特別於演出前送上台灣代表美食小籠包與珍珠奶茶作為暖心款待，團員們開心表示「這真是太棒了，我們感受到滿滿的歡迎與熱情，連續兩天的演出也因為這份心意而更有力量。」

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

演出由〈Summer Night City〉揭開序幕，緊接著〈Ring Ring〉、〈Honey Honey〉、〈Mama Mia〉、〈Money Money Money〉、〈SOS〉等快歌接連登場，觀眾情緒一路飆升，氣氛嗨到最高點，透過「Waterloo 滑鐵盧」的高水準詮釋，樂迷得以感受到 ABBA 音樂的不朽魅力，而當經典名曲〈Fernando〉響起時，台下觀眾更自然地齊聲大合唱，與台上主唱們的聲音交織成美妙的音牆，好聽到讓人不禁起雞皮疙瘩。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

演唱會進入後半段後，氣氛再度推向高峰，動人演繹贏得掌聲不斷，耳熟能詳的〈Does your mother know〉、〈Dancing Queen〉與〈Gimme! Gimme! Gimme!〉輪番上陣更瞬間引爆樂迷熱情，全場觀眾站起來隨音樂搖擺、齊聲歡唱，現場彷彿成為一座巨大的 DISCO 舞池，大家跟著節奏搖擺，沉浸在ABBA 的金曲海洋中，氣氛一度到達最高潮。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

辛西莉亞與潔西卡在演出尾聲也對觀眾表達感謝之意，並開心用中文說道「謝謝，我愛台灣！」他們更透露希望還可以再來台灣巡演，最後於一片感動與歡笑中，在〈Waterloo〉與〈Thank You for the Music〉的安可聲中圓滿落幕，為這場專屬於台灣的ABBA金曲時光，畫下完美句點。

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

▲滑鐵盧樂團在台舉辦「向ABBA致敬金曲演唱會」。（圖／媒體棧提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

轉角遇到EXO KAI！ 趕時間也不忘合照XD

推薦閱讀

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

《康熙》黃正杰31歲驟逝！　生前送牛奶、路邊發廣告苦撐星夢

《康熙》黃正杰31歲驟逝！　生前送牛奶、路邊發廣告苦撐星夢

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

尹汝貞首度認「兒子是同性戀」早在美國結婚！　霸氣宣言：我更愛女婿

尹汝貞首度認「兒子是同性戀」早在美國結婚！　霸氣宣言：我更愛女婿

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

艾瑞絲「2天前才見黃正杰」　不捨好友驟逝：應該對你溫柔點的

艾瑞絲「2天前才見黃正杰」　不捨好友驟逝：應該對你溫柔點的

黃正杰生前「IG最後身影」曝光　10年前高顏值登《康熙》封男神

黃正杰生前「IG最後身影」曝光　10年前高顏值登《康熙》封男神

張學友唱〈你最珍貴〉女原唱在台下！　隱身觀眾席…一起身歌迷嗨翻

張學友唱〈你最珍貴〉女原唱在台下！　隱身觀眾席…一起身歌迷嗨翻

婆婆一離開「超辣人妻脫了」！比基尼包不住上圍 香蕉老婆事業線被看光

婆婆一離開「超辣人妻脫了」！比基尼包不住上圍 香蕉老婆事業線被看光

YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　3個月前朝聖他火鍋店：狗都不吃

YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　3個月前朝聖他火鍋店：狗都不吃

「中職最正MC」爆盲腸炎急送醫開刀！　痛到打滾病況曝光

「中職最正MC」爆盲腸炎急送醫開刀！　痛到打滾病況曝光

田馥甄罕見造型曝光...震撼2.5萬人！　自己都嚇到：人生什麼都有可能

田馥甄罕見造型曝光...震撼2.5萬人！　自己都嚇到：人生什麼都有可能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

《康熙》黃正杰31歲驟逝！　生前送牛奶、路邊發廣告苦撐星夢

黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

尹汝貞首度認「兒子是同性戀」早在美國結婚！　霸氣宣言：我更愛女婿

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

艾瑞絲「2天前才見黃正杰」　不捨好友驟逝：應該對你溫柔點的

黃正杰生前「IG最後身影」曝光　10年前高顏值登《康熙》封男神

張學友唱〈你最珍貴〉女原唱在台下！　隱身觀眾席…一起身歌迷嗨翻

婆婆一離開「超辣人妻脫了」！比基尼包不住上圍 香蕉老婆事業線被看光

YTR賤葆收Toyz「2頁手寫信」　3個月前朝聖他火鍋店：狗都不吃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ABBA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃少祺罕見演超壞反派「每天練習20hrs」　拍完認了：歷史的殘酷
  2. 直擊／NMIXX林口超猛開麥飆唱！唱到最後全哭了　淚崩：想當灶咖大賽前三名
  3. 《取精急轉彎》將在台上映！海報「小蝌蚪凸起」用特殊工藝藏巧思
  4. 瑞莎帶體操小將飛荷蘭…奪「三金三銀兩銅」剛返台就接下公益代言
  5. 日天后離世1年…唱片公司突「賣專輯送25歲裸照」！事務所怒發聲
  6. 陳零九阿嬤過世！觸景傷情「摺棉被突淚崩」　看淡生死：有些事沒法改變
  7. ABBA唯一官方認證！樂團首訪寶島開唱　女主唱舞台嗨喊：謝謝台灣
  8. 艾瑞絲「2天前才見黃正杰」　不捨好友驟逝：應該對你溫柔點的
  9. 影帝愛子患罕病！「19歲才學會吃飯」呵護21年忍痛送長照原因曝光
  10. 黃正杰31歲驟逝！　媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366