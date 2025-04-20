記者劉宜庭／綜合報導

香港男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）近日推出新歌《Tie Me Now》，且首次挑戰寫跳唱歌。不過新歌剛剛推出，便爆出抄歌疑雲，有網友質疑該曲南韓人氣男團Stray Kids於2021年推出的歌曲《Red Lights》相似。對此，他昨（19日）親自於IG限時動態回應，強調自己並無意抄襲，「造成大家的失望和不快，我很抱歉！」

▲李駿傑發文道歉，並強調自己沒有任何抄襲的意圖。（圖／翻攝自李駿傑IG）



李駿傑近日推出的新歌《Tie Me Now》，因旋律被指與韓團Stray Kids的《Red Lights》相似，引發抄襲爭議。對此，他昨首次公開回應此事，表示：「我很抱歉！」這首由他親自作曲的作品，原本是他首次創作的快歌，但卻在網絡上引起了廣泛討論和批評。

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李駿傑澄清，自己並無抄襲的意圖：「《Tie Me Now》是我首次創作的快歌，看到網上指我的歌曲與其他歌曲存在相似，樂迷之間亦因我而緊張和爭論，我看到時很難過。」

▲李駿傑最初自選秀節目《全民造星》發跡，是香港男團MIRROR成員。（圖／翻攝自李駿傑IG）



對於作品引發外界疑惑與爭議，李駿傑也表示：「這些都絕對不是我想看到的，而我亦沒有任何抄襲的意圖，造成大家的失望和不快，我很抱歉！」