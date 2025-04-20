65歲胡瓜首搭公車！親民舉動全被拍　宣布辦見面會「時間、地點曝光」

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》，頻道內不斷跨出舒適圈嘗試從未挑戰的事深受網友好評，人氣不容小覷。日前播出最新一集胡瓜再次開啟獨旅，製作單位向他發起任務，要使用敬老卡搭乘公車到陽明山完成採海芋任務，沒想到這也是胡瓜人生第一次搭公車，從向路人詢問上山車輛、排隊等候上車、到感應扣款卡片，整個順序都讓第一次體驗的胡瓜感到相當新奇。

▲胡瓜搭公車到陽明山。（圖／下面一位提供）

開啟旅程的胡瓜，像是校外教學般興奮，在公車上偶遇頻道每一集都有觀賞的資深面粉，親民的他和民眾聊整路，公車停靠時也不斷地隔著玻璃和車外的大家打招呼，展現非常有活力的一面。到目的地後第二個任務是要尋找海芋田，不過胡瓜飢餓感作祟，一心只想吃放山雞，甚至竄改任務想逃避，好險遇到好心的店家攤販們不斷投餵他及熱情指引海芋田的方向。

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▲胡瓜採海芋。（圖／下面一位提供）

收穫許多初體驗的胡瓜非常雀躍，也如願吃到心心念念的雞肉，大快朵頤一番非常滿足。不過也在餐廳內發現許多前來用餐的外國民眾，胡瓜也展現國民外交的親和力，和多國民眾聊天打招呼， 閒聊之餘也不忘提醒大家要訂閱自己的頻道《下面一位》，一路上面對各種拍照來者不拒，和民眾有說有笑之餘，可說是非常努力宣傳的主持人。

▲胡瓜享用美食。（圖／下面一位提供）

胡瓜也即將在4/19（六）於西門紅樓舉辦《下面一位粉絲見面會》，寵粉的他大手筆準備了許多精美好禮，更精心安排表演和遊戲，要與粉絲近距離互動聊天，這也是胡瓜出道40多年第一次舉辦見面會，希望能透過活動向支持他的粉絲朋友表達感謝。