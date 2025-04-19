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比台灣人會騎車！新學校領袖4人合體成機車　左轉、右轉、雙載都可以

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣團體新學校領袖（ATARASHII GAKKO!）19日在台參加台北CENTRAL音樂祭活動，她們下午接受台灣媒體聯訪，Kanon驚呼：「在台北看到很多機車！」拍攝訪問照片時，4人應景排出機車的造型，獲得在場記者稱讚驚呼「比台灣人還會騎車」，她們則搞怪地加碼擺出左轉、右轉的姿勢，逗笑全場。

▲▼日本拼盤Central 聯訪，ATARASHII GAKKO！。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本拼盤Central 聯訪，ATARASHII GAKKO！。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本拼盤Central 聯訪，ATARASHII GAKKO！。（圖／記者李毓康攝）

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▲新學校領袖合體成機車，左轉、右轉都可以。（圖／記者李毓康攝）

新學校領袖時隔近一年再度訪台，難得參加音樂祭，她們表示：「這次一起演出的歌手在海外也滿活躍的，大家一起在海外一起參加音樂祭，是很特別的經驗。」上次訪台，Kanon留下台灣機車很多的深刻印象，「我有跟成員講過這件事，路上有超級多的摩托車，我還問成員『速度這麼快沒關係嗎』？」她們來台以前，還討論到「聽說台北現在30度」，意外曝光此趟訪台TMI。

▲▼日本拼盤Central 聯訪，ATARASHII GAKKO！。（圖／記者李毓康攝）

▲新學校領袖鮮明的風格受到粉絲喜愛。（圖／記者李毓康攝）

團體邁入成軍10週年，SUZUKA說：「我們有一首歌是〈Forever Sisters〉，其實10年時間不是什麼很了不起的事，成軍10年已經共築了我們獨有的個性跟自由奔放感覺，追求只有我們4個人可以做到的表演。」希望未來也可以繼續在舞台上發光發熱。Kanon也爆料，10年來變化最大的是SUZUKA，本來是團內最矮的成員，不知不覺變成最高的成員，SUZUKA則害羞承認「我長高了16、17公分。」

▲▼日本拼盤Central 聯訪，ATARASHII GAKKO！。（圖／記者李毓康攝）

▲新學校領袖在台參加音樂祭。（圖／記者李毓康攝）

新學校領袖感情深厚，幾乎天天相處在一起，有不滿一定會講開、溝通，又或者是共享任何的感情，SUZUKA認為「溝通是維持團體必要的相處模式」。Kanon接著說：「我們連日常快樂的事情也會分享。」4人相當團結，就連上台前都有一定要做的喊話步驟，她們會拍彼此的肩、捶左胸並手勾手，最後說出今天表演的期許，SUZUKA笑說：「如果沒有做，我們會覺得很嚴重很嚴重，就算讓觀眾等一下，我們也要做。」

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新學校領袖, ATARASHII GAKKO!

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