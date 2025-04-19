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黃豪平PO雙眼紅腫照：還活著！　「不捨好友天殘離世」曝近況

記者王靖淳／綜合報導

單口喜劇演員「天殘」17日被發現陳屍公寓頂樓，詳細死因有待釐清，當晚IG預設排程發文「好的前任應該像死了一樣」，掀起不小討論。為此，生前好友黃豪平今（19）日透過IG限動PO出與凱莉的合照，寫下「還活著」3字吐露近況，畫面曝光後，引發熱議。

▲▼凱莉合照黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／smaljohn）

▲凱莉（圖左）合照黃豪平。（圖／翻攝自Instagram／smaljohn）

透過黃豪平轉發的合照可見到，他身穿一件印有圖案的藍色短袖T恤，頭上還戴著一頂帽子。儘管他對鏡頭露出微笑，但仍不難看出雙眼紅腫的模樣。身旁的凱莉則穿著白色上衣，用一手撐起臉頰，同樣對鏡頭露出燦笑，兩人的合照曝光後，掀起不小討論。

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事實上，凱莉與已故單口喜劇演員「天殘」交情甚好，昨（18）日更透過社群發文悼念，表示自己相當不捨。她在文中表示：「你對我說，你很愛我，不要哭太久喔。所以我沒有哭很久，但我好想你。沒有你的世界無聊好多。」如今黃豪平發文吐露近況「還活著」，讓不少網友看到之後都感到相當鼻酸。

▲▼天殘過世。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup）

▲天殘過世。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup）

天殘在2018年以脫口秀團體「來福洞洞么」一員出道，原定5、6月還要和凱莉等人一起演出《還有第七人》，沒想到卻突然傳出過世消息。而她也是今年繼權樂之後，第二位離開人世的脫口秀演員，噩耗曝光後，令同業好友都備受打擊。

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天殘, 脫口秀, 黃豪平, 百靈果, 凱莉

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