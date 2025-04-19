河智媛「樂天三本柱」性感合體　「黑絲襪破掉忘記腳痛」

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿的「韓援三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢4月18日首度合體，登上應援舞台，化身職場OL，穿著白襯衫、黑窄裙搭配性感絲襪驚艷亮相，瞬間點燃全場粉絲的熱情。這場「三本柱合體」的視覺盛宴在Threads上瘋傳，觀眾紛紛掏出手機捕捉這難忘時刻，現場氣氛High到不行。

▲廉世彬(左起)、禹洙漢、河智媛。（圖／樂天桃猿提供）



一年一度的「上班族趴」向來是樂天女孩的吸睛時刻，女孩們換上OL裝，踩著高跟鞋性感登場，和粉絲一起「上班」。女孩大合照時，吉祥物猿氣和大聖也別上領帶硬要入鏡，卻因為步伐太慢，逗得廉世彬笑到停不下來。已晉升為「學姐」的Mika，去年第一年高跟鞋穿得比較低，今年踩得跟鞋比較高，中場舞很怕跌倒，加上絲襪穿脫很容易破，爆料休息室裡傳來女孩們的苦笑：「怎麼辦，絲襪又破了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禹洙漢OL裝。（圖／樂天桃猿提供）



首次在樂天主場合體的「三本柱」，各有獨特魅力：河智媛顏值逆天，私下卻有大叔般的搞笑反差；廉世彬可愛無敵；禹洙漢則走韓系漂亮氣質歐膩路線。河智媛坦言，每次比賽前她總是感到緊張，但幸虧有隊友們的照顧，她才能做好，「也因為有這麼多粉絲的歡迎，感到非常幸福。」

▲河智媛回家才發現起水泡。（圖／樂天桃援提供）



首次登場的禹洙漢直呼相當緊張，透露在賽前去購物中心吃午餐，沒想到從那時起就感受到粉絲的熱烈歡迎，「感覺非常神奇」。應援結束後，問到穿高跟鞋腳的狀況？河智媛分享，在韓國穿過約10公分的鞋子應援，因此腳部的負擔並不大，也幸虧她的身體狀態比3月31日首度露面來得好。不過回到飯店後，她也幽默地說：「剛才確認腳上有水泡，現在很痛，嘿嘿。」



禹洙漢表示，應援時全心投入舞蹈，完全沒感覺到腳痛，但比賽一結束，瞬間「下班模式」啟動，「放鬆下來後，現在腳開始疼痛了（笑）。」即便如此，她向粉絲保證，會好好管理自己的健康，並在接下來的比賽中充分展現力量。廉世彬則笑說：「今天是辦公室日，穿著這樣有點像大人？雖然我是大人，但還是有一種成熟的感覺，所以很開心。」