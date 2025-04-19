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「新一代BL男神」是林葉亭25歲帥兒！西門町對戲被拍 嘟嘴洩曖昧情

娛樂報報／邱以太晉升BL男神再拍男男戀　街頭嘟嘴上演曖昧情

▲邱以太、劉育仁在西門町拍攝新戲。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

邱以太先前歷經外公過世，專心陪伴媽媽林葉亭處理後事，另一方面工作也馬不停蹄，除了宣傳新片《夜校女生》，新戲《整個世界只有你連上了我》也接著開拍，跟劉育仁在大街上演曖昧BL。

時報周刊CTWANT日前目擊邱以太跟劉育仁在西門町拍攝，2月25日晚間劇組聚集在台北市西門紅樓附近拍攝，仔細一瞧是邱以太身穿帽T及休閒棉褲，一身大學生裝扮在拍攝。工作人員雖忙著阻擋路人，但在公共場合還是吸引不少路人駐足拿起手機拍攝。

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娛樂報報／邱以太晉升BL男神再拍男男戀　街頭嘟嘴上演曖昧情

▲雖然邱以太（左）已經25歲，但笑起來的樣子仍充滿學生氣息。（圖／本刊攝影組）

據了解《整個世界只有你連上了我》改編自同名小說跟漫畫，劇情描述看得見紅線的超能力大學生，跟帥哥警察攜手辦案的同時，兩人之間也會有淡淡地曖昧BL感情線。當天拍攝，邱以太從後方走近劉育仁身邊，劉育仁神情鎮定地看著遠方，邱以太像是被冷落似的嘟著嘴，表情有些埋怨的味道，若有似無的曖昧互動，彷彿就像是尚未確定關係的男男戀。

娛樂報報／邱以太晉升BL男神再拍男男戀　街頭嘟嘴上演曖昧情

▲邱以太嘟嘴看起來像在跟劉育仁撒嬌。（圖／本刊攝影組）

劇組當天從晚間8點多一路拍攝到11點多，邱以太跟劉育仁收工後，到一旁大樓換裝回家。邱以太換回私服後，穿著拖鞋走出大樓，手上還繼續拿著劇本研究，隨後搭上車結束當天行程。

娛樂報報／邱以太晉升BL男神再拍男男戀　街頭嘟嘴上演曖昧情

▲邱以太收工後換裝穿回拖鞋準備返家。（圖／本刊攝影組）

邱以太先前在藍正龍自傳電影《成功補習班》，與詹懷雲上演BL男男吻，雙帥舌吻到牽絲，這次又在新戲《整個世界只有你連上了我》上演淡淡地感情線，儼如晉升新一代BL男神。

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