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劉雨柔懷孕6月「穿太辣被制止」！拉鍊一拉被看光 男友：給我去穿衣服

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，如今已有6個月的身孕，「比別人的還要大很多」，不時會分享孕期生活。她18日便在社群網站上傳一段本來想單穿小背心出門的畫面，結果男友脫口一句話，立刻逗笑她。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔本來想直接穿這樣就出門。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

從Instagram限時動態中，可以看到劉雨柔在家的時候，本來只穿著一件細肩帶背心，露出了6個月的渾圓大肚，下半身搭配牛仔褲，側邊拉下拉鍊的造型，剛好露出黑色內褲，火辣程度破表。

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔已經懷孕6個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

開心的劉雨柔原本直呼「我是時尚媽咪！今天要這樣出門」，結果一秒被胡凱翔打槍，男友立刻制止「妳給我去穿衣服」，讓她頓時哭笑不得地套上一件黑衣服才出門。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔最後有乖乖聽男友的話。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

事實上，劉雨柔日前笑稱自己在懷孕期間「蠻天使的」，沒有特殊的口味需求，也從未情緒失控或流過眼淚，「每天都笑哈哈的過著差不多歡樂的生活」。她感恩寶寶來到她的生命中，「也很感恩孩子的爸爸完全變了一個人」讓她幸福地體驗這一切，「無論是身體劇烈變化或是妊娠不適我全都接受著、感受著、面對著、紀錄著」，完全沒有一絲抱怨。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔和男友都很期待小公主的到來。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔還透露，她和男友每天都有「睡前儀式」，會對著肚子裡的小公主說話，而寶寶也總會以踢腿回應互動，越來越有靈氣，「一晃眼已經過了1/2的孕期，很期待再過不久的夏天，我們就能見到這個得來不易的小公主。」

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