「台灣第一女優」巷口遇詭異老伯！被盯完…他脫口3句話 大驚急閃人

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了分享拍攝經歷，也會記錄日常生活。她15日便透露遛狗時，「巷子口外時常坐著一個詭異的老伯伯」，對方直到最近才脫口3句話，嚇得她「大驚失色 」連忙離開。

▲吳夢夢分享遛狗的恐怖經歷。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



吳夢夢在Threads透露，家中巷口外經常坐著一位神情詭異的老伯伯，每當她牽著愛犬金寶外出時，對方總是先看她一眼，再轉向毛小孩露出微笑，「不是那種和藹的笑」，讓她多次感到毛骨悚然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢剛開始就覺得老伯的笑容並不和藹。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



直到最近，吳夢夢才終於明白那股詭異感的來源。原來老伯伯15日一如往常地看完她與金寶後，竟冷不防說出：「妳把他養得好肥，看起來好好吃，我們以前都是用煮的。」

▲吳夢夢聽到老伯說的話後，連忙牽著毛小孩閃人。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



老伯伯突如其來的言論，讓吳夢夢當場大驚失色，根本無法久留，「趕緊牽著金寶快步走過」，在她內心留下極大震撼。

吳夢夢Threads全文：



我家巷子口外 時常坐著一個詭異的老伯伯

每次帶狗出門遛 他總是先看看我

再看看狗 然後微笑

不是那種和藹的笑

直到剛才我才知道那個詭異的感覺從何而來

他先是看了看我

再看著金寶

說：妳把他養的好肥 看起來好好吃

我們以前都是用煮的

我大驚失色 趕緊牽著金寶快步走過...