記者黃皓瑋／綜合報導

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲有著精湛琴藝與火辣身材，在IG吸引超過300萬人追蹤。經常透過社群平台與粉絲分享健身成果的她，昨（18日）坦言近期持續被部份酸民質疑胸部、臀部「是假的」，對此她表示不會再沉默，將會採取法律行動，並向酸民喊話：「就算你刪了帳號，法律依然會找到你。」

▲李元玲宣戰酸民。（圖／翻攝自Threads／cathrynli）



李元玲昨日在Threads發文，表示自己在社群平台記錄健身歷程時，經常會有酸民留言酸她「胸臀是假的」、「全身科技」，對此她直言將不再忍耐：「任何公開羞辱與造謠的人，我都會依法處理，不只保留你留言和帳號的證據，也會追蹤IP地址進行提告。」她也強調提告並不是為了報復酸民：「而是維護名譽和原則，也是為所有曾被霸凌的女生爭一口氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友紛紛留言表示支持：「追蹤妳很久了……真的很自律的人」、「不太懂這麼漂亮，體態又練很好的女生，為什麼要莫名被攻擊」、「看手臂就知道妳付出了很多」、「一切都是努力堅持的成果」。

▲▼李元玲經常與粉絲分享健身成果。（圖／翻攝自Threads／cathrynli）



其實，李元玲上月也曾發文回應對她身材的攻擊，她表示每個人的體質和體型不同，訓練的成果也會不一樣：「我天生就hourglass body這是基因，加上正確的重訓鍛鍊，我練出屬於自己的體型，妳的體型跟我不一樣就別說我科技。」並喊話酸民「不要去詆毀別人的身體」。

▼李元玲Threads貼文。（Threads／cathrynli）

