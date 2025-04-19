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80億貴婦女星被抓包「用盜版Labubu手機殼」！急刪穿搭照：問心無愧

記者陳芊秀／綜合報導

大陸名模張馨月連續捲入負面輿論風波！她2019年與富二代港星林峯結婚，公公林華國是廈門最大的地產商之一，家族資產將近20億港幣（約台幣84億元），被視為加入豪門，婚後言行頻繁惹議，先是檢查離職保母行李遭批不尊重，又被抓包使用盜版Labubu手機殼，老公選擇不回應，她近日在社群平台發聲：「問心無愧。」

▲▼張馨月嫁家產84億的富二代港星林峰，婚後頻陷入輿論風波。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲張馨月2019年嫁給身家84億的富二代港星林峰，婚後頻陷入輿論風波。（圖／翻攝自微博）

張馨月日前在直播中要求再次檢查離職保姆的行李，見對方要離開，又上前要求對方打掃浴室，此舉引發網友不滿，遭批評態度傲慢。對此林峯在公開場合為妻子辯護，表示網友意見多元，強調夫妻二人始終保持正能量，做好自己。

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不料「保姆風波」尚未平息，張馨月又因為分享穿搭照再次遭到批評。她使用的手機殼被網友質疑用盜版，價格相差懸殊。隨後她刪除了相關貼文。而老公林峯在演唱會記者會上又面對記者提問，這次則選擇迴避此話題，專注於演唱會事宜。

▲▼張馨月嫁家產84億的富二代港星林峰，婚後頻陷入輿論風波。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼張馨月嫁家產84億的富二代港星林峰，婚後頻陷入輿論風波。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲張馨月曬穿搭照，被發現使用的手機殼是盜版。（圖／翻攝自微博）

張馨月在小紅書帳號發文：「謠言止於智者，做事做人問心無愧。」她表示今後將會調整狀態，感謝支持者的信任。她並未關閉留言功能，來自各種不同意見的留言湧入，有人批評「感覺天天在被看笑話，卻自以為是別人黑」。有粉絲鼓勵「其實妳可以開開心心做自己，穿出自己的風格」。有人心疼「為什麼你們不放過她，她都說那麼清楚」。

▲▼張馨月嫁家產84億的富二代港星林峰，婚後頻陷入輿論風波。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲張馨月穿搭照已經刪除，近日發文：「做事做人問心無愧。」（圖／翻攝自小紅書）

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