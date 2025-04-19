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沈玉琳瘋喊「雅雅是我婆」 抱李雅英16蹲竟「往地上摔」

記者葉文正／台北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野2》第一集於今（19日）正式開播，沈玉琳、張立東、風田及林襄續留班底，中職新生代女神一粒（趙宜莉）和「地表最正啦啦隊」Yuri（陳怡叡）加入第二季主持陣容。節目第一集，一行人浩浩蕩蕩來到宜蘭闖關，不過錄影當天光是開場就用掉許多時間，甚至錄到製作人急喊停進入遊戲環節，原來為了迎接新血主持加入，製作單位特別邀請許多綜藝界的好友們小鐘、馬力歐、潘若迪、楊子儀以及卞慶華，而這組合一聊下去就一發不可收拾，現場氣氛相當歡樂！

▲李雅英(左)與沈玉琳。（圖／東森提供）

▲李雅英(右)與一粒。（圖／東森提供）

《女孩好野2》首集的韓籍外援正是「全民表妹」李雅英，對此，沈玉琳似乎異常興奮，不僅搶著要跟李雅英同組外，還不斷在節目中笑稱「雅雅是我婆！」讓全場相當無言。值得一提的是，沈玉琳被指定要「抱著雅英16蹲」，全力以赴的他不僅沒有蹲到16下，最後還因為太累，直接把對方「往地上摔」瞬間笑翻全場。而在其中一個關卡當中，需全程抱著同隊女孩，不能讓對方腳落地；而沈玉琳、張立東則是合力扛起李雅英，邊跑邊闖關，兩人竟還一口同聲說出：「我必須老實說，雅英真的不輕喔！」讓女神相當害羞。

▲李雅英(左)與沈玉琳。（圖／東森提供）

▲李雅英(左)與沈玉琳。（圖／東森提供）

相比第一季，《女孩好野2》多了許多競賽遊戲的環節，這也導致大家會更容易發現，到底誰是「拖累之王」！令人意外的是，李雅英竟是「遊戲黑洞」，連出自韓國的「打畫片」都卡關超級久，讓沈玉琳、張立東相當無奈；甚至還用英文怒飆「What are you doing now！氣死人！」而李雅英這意外反差，竟成為節目中精彩亮點！

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▲李雅英(左)與沈玉琳。（圖／東森提供）

▲風田(左)與林襄嘴對嘴。（圖／東森提供）

先前開播記者會時，主持班底透露節目「誰是最爛遊戲王」正是「地表最正啦啦隊」Yuri，除了不理解遊戲規則外，幾乎都是玩到最後才恍然大悟遊戲規則，相當呆萌；與她成反比的則是「林襄」，每場遊戲幾乎都用「生命在玩」勝負欲極度旺盛，不怕水、不怕高也不怕吃蟲等，絕對可以成為新一代遊戲戰神！

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