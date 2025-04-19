泰劇男神Boun「接機被砸頭」暖心護粉：是小意外　Prem狂喊要吃台灣3大美食

記者蕭采薇／台北報導

《我們之間》Boun、Prem，以及《男神俱樂部》Junior、Mark這兩對BL泰劇CP來台，受訪時「麻繩CP」Boun、Prem用流利中文自我介紹，Prem更是大方透露他對台灣包子的愛好，並表示這次來台一定要品嚐珍珠奶茶、小籠包和雞排。而Junior則期待在台灣的咖啡廳拍照和逛街，Mark則希望能拍攝台灣的美景，並計畫去龍山寺祈求事業運。

▲（左起）JUNIOR、MARK、Boun、Prem兩對BL泰劇CP來台。（圖／台視提供）



四位男神一踏上台灣土地，就被粉絲們熱情的包圍，尤其是初來乍到的Junior和Mark，對於這樣的熱烈歡迎相當感動。在接機過程中，Boun似乎被粉絲的禮物打到頭，但他立即澄清並無受傷，並貼心地替粉絲辯解，認為這只是對方想要送禮物的小意外。

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在加入泰國的GMMTV後，四人成為了好兄弟，彼此在工作上也經常見面。Mark笑說Prem剛開始是個很安靜的人，但後來他發現Prem即使在新環境下也能快速適應，而且不會被欺負。Boun也補充說他和Prem的合作默契越來越好，只需要一個眼神就能明白對方的意思。

▲「麻繩CP」Boun、Prem第三度來台。（圖／台視提供）

雖然Boun和Prem多次合作拍戲，但他們卻認為這並不會讓他們的表演失去新鮮感。反而，他們的默契透過每一次的合作都在進步，Prem也讚賞Boun的專業態度和責任感。

▲JUNIOR、MARK是首度造訪台灣。（圖／台視提供）

Boun和Prem這次來台已經是兩年後的重訪，他們期待再次品嚐台灣的美食，並向第一次來台的Junior和Mark推薦小籠包、雞排和珍奶。當被問到是否會請Junior和Mark吃飯時，Boun開玩笑地說他可以請他們吃雞排，但他們也要回請他。