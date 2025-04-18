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孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅孫生因性騷風波全面停工，沉寂兩個多月的他，18日又被爆進出風化場所，連一直挺她的女友多芬都忍不住表示「太令人失望」。對此，孫生於稍早發文，強調自己一直很自責，是朋友看不下去，才拉他去酒店喝酒，委屈說道：「你們以為我去酒店喝酒會很開心嗎？」

▲孫生被建議加入SWAG。（圖／翻攝自孫生Instagram）

▲孫生因性騷爭議停工。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言，自己曾多次想要輕生，但因為耶穌的力量才撐了下來。他提到，從打屁股事件發生至今已經兩個多月了，他一直在反省自己的錯誤，並且深感內疚，「我錯了，打屁股造成他人不舒服，我一直很自責，每天沒辦法放過自己。」

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孫生表示，自己沒有辦法聯繫到當事人A女，但一直希望能夠當面向對方道歉。他還透露，自己確實有因為休克被送到醫院，但網傳的照片並不是他本人，而是多芬家的看護，「我沒有想發我去醫院，我每天一個人在家喝酒把自己封閉起來。」

▲▼孫生女友。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

▲孫生上酒店的事情疑似惹火女友多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

至於被爆料上酒店，孫生表示，是因為自己每天情緒都很負面，也給多芬造成負擔，「朋友看不下去帶我去酒店喝酒，他只是希望我好一些。你們以為我去酒店喝酒會很開心嗎？」

孫生說，自己每天情緒都很低落、都在哭，但沒有刻意說出來，「當你不出聲的時候，大家只會做文章把你往深淵推。」他也強調自己真的很熱愛表演，「我真的好自責，對不起。」

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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