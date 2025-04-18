小映泰國辣曬比基尼「跪地彎腰解放事業線」！　傲人S曲線全看光

記者顧齊祐／綜合報導

職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」隊長小映，憑藉甜美外型與活潑應援，累積不少粉絲。時常在社群平台分享日常生活的她，近日飛往泰國旅遊，並曬出了一組身穿比基尼的辣照，展現迷人身材曲線，令粉絲直呼「犯規啦」。

▲小映穿上比基尼，秀出傲人身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）



小映今（18）日在Instagram分享了一系列辣照，畫面裡她站在泳池中，放下一頭棕色長髮，頭上還插著一朵白色小花，散發甜美氣息。而她的身上穿著酒紅色比基尼，大方露出傲人上圍與纖細蠻腰，展現身材曲線，泳裝下方還有金色鍊條作點綴，散發出優雅氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小映跪坐在泳池旁，彎腰解放事業線。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）



另外一張照片裡，小映則跪坐在泳池旁邊，彎下腰來用雙手扶地，大方露出事業線，火辣指數破表，畫面十分吸睛。她也配文寫道「來泰國水晶晶，熱死了」。

▲小映頭上插著小花，散發甜美氣息。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）



美照曝光後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言直呼「泰火辣了吧」、「超漂亮的身材超好」、「漂亮的泳裝、漂亮的小映辣妹」、「犯規啦，嗶嗶嗶」、「小映越來越漂亮了！真的好美」。