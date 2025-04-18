陳芳語破億神曲〈愛你〉竟是他寫的！　隔13年再合作...圓夢內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語與製作人陶山暌違13年再度合體，推出全新單曲〈花季〉，兩人曾在2012年合作經典歌曲〈愛你〉，創下YouTube破億點閱紀錄，這次再度合作，MV更由「陶山音樂」旗下子弟兵李杰明、陳忻玥與新生代演員李雪共同演出，營造出一段青澀又夢幻的校園戀曲。

▲陳芳語〈花季〉等了13年才終於問世。（圖／陶山音樂提供）

〈花季〉其實早在13年前就已錄製初版，卻因當時未收錄進專輯而塵封多年，陳芳語感性透露：「我第一次錄這首歌才17歲，直到30歲才真正上架，重新詮釋也多了人生歷練。」陶山也坦言：「創立公司時就想再合作，沒想到因版權等問題一拖九年，直到現在才終於圓夢。」MV拍攝現場氣氛輕鬆，陳芳語本色出演只花一小時完成拍攝，更笑說這是她拍過最輕鬆的一支MV。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳芳語〈花季〉MV在製作人陶山號召下，由多名子弟兵跨刀力挺。（圖／陶山音樂提供）

聊到對浪漫的定義，陳芳語舉例：「工作回家後發現有人餵了貓、清了貓砂盆，餐桌還有熱騰騰晚餐，這些細節比什麼都浪漫。」陳忻玥則說：「浪漫是彼此在關係中扶持成長，一見鍾情也可以很浪漫。」她也希望〈花季〉這首歌能夠像一道溫柔的春光，照進每個人心裡，帶來療癒與共鳴。