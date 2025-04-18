家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧最近撕破臉，女方上個月底首度露面拍片回應近期風波，上個月27日才在IG上傳自拍片的她，今（18）日再度分享一段化妝影片，畫面曝光後除了再度掀起討論，更引來大批網友留言狂罵。

▲▼家寧IG發化妝片。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧曾透過律師發聲明，強調和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益，上個月底更首度露面拍片回應近期風波，坦言一直都對財務方面的細節有所疑問，數年來詢問過多次，可惜「至今我仍未獲得完整的數據。」今（18）日她再度更新社群，上傳一段自拍化妝片，並附上8個表情符號，影片曝光後不久便引來網友洗版「還錢了嗎」、「妳真的蠻會妝的」、「笑死，妳以為風波已經過了？」

▲▼家寧IG發化妝片，被網友留言狂罵。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

據了解，家寧的媽媽目前全力配合相關的單位，除了配合調查，其實是心急如焚同時也要回覆相關資料，希望盡快站出來還原真相，還要面對海量的網路攻擊，早已無心管外界閒言碎語；然而過去也有人建議她出面向大眾解釋，她第一時間打算開記者會，不過經過多方評估，還是交由司法，等待結果出爐，似乎是有苦難言。

▲家寧IG影片底下被網友洗版。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）