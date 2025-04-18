FEniX演唱會倒數一個月　震撼宣布「與兩男團世紀合體」

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX將於5月17日在台北國際會議中心舉辦出道以來最大規模演唱會，演出進入倒數一個月，日前學弟團F.F.O與ARKis突襲排練現場探班，獻上蘋果禮盒與象徵「大發」的紅內褲祝賀，並驚喜宣布演唱會當天將與FEniX攜手打造限定合作舞台。

▲男團FEniX下個月將舉辦首場大型演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂X踢帕娛樂提供）

ARKis成員李定感性表示，過去還只是為FEniX投票的粉絲，這次能與偶像站上同一舞台，讓他直呼「感動又不可思議」。FEniX成員也笑稱看到學弟們就像看到出道初期的自己，滿滿熱情令人動容。

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這次FEniX與F.F.O、ARKis的合作舞台，從曲目設計到動作編排都經過細緻討論，MAX表示：「這次的合作不只是同台演出，更希望透過這個舞台展現彼此的成長與默契，讓粉絲感受到我們的進化與情誼。」承隆也補充：「雖然我們是學長，但在編排過程中是平等討論的感覺，大家都為了同一個目標努力，這種團結讓我很感動。」

▲▼F.F.O與ARKis將助陣FEniX演唱會。（圖／寬宏藝術X華納音樂X踢帕娛樂提供）

家齊則分享：「有些段落是我們以前在節目裡合作過的橋段，這次以正式身份重新演繹，希望粉絲能感受到我們之間未曾改變的默契與情感。」峻廷笑說：「我保證當天會有一段讓你尖叫的橋段，請務必期待！」演唱會購票請洽寬宏售票、OK及萊爾富便利商店。