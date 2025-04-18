YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

記者王靖淳／綜合報導

前「狠愛演」成員、YouTuber牛排在與胡椒、大蛇丸分家近5年後，日前才宣布要公開解散內幕，並發出3聲明直言自己沒辦法再沉默。今（18）日他在頻道上傳新片，以7大QA的方式，再次說明「狠愛演」拆夥的關鍵原因。

▲牛排和老婆已經到警局報案。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

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影片一開始，牛排表示他拍攝該影片的主因，是因為今年1月與前員工發生糾紛後，引來大量酸民留言，過程中不只牽連到「狠愛演」，甚至波及他的家人，更有人以惡毒字眼攻擊他的老婆，讓他相當憤怒：「我真的忍無可忍！我絕對會提告到底，絕對不姑息惡意的人身攻擊。」他也透露，日前已向警方報案，目前案件仍在處理階段。

▲▼牛排公開狠愛演解散原因。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

面對外界好奇「狠愛演到底為什麼解散」，牛排再次強調這是前成員胡椒的個人決定，他列出3點坦言：「我們拍攝影片的過程中，拍攝手法、內容主題、理念不合，其實已經經過多次磨合，胡椒最終決定解散。」牛排尊重胡椒解散的決定，並表示「天下無不散的筵席」，因為他認為成員都有各自的未來規劃，也該獲得理解。

▲▼牛排強調分工和利潤沒問題。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

針對外界指責是夫妻倆害團體拆夥，牛排坦言極為無奈，同時也強調：「解散是團體的決定，跟我老婆無關。」至於有傳言質疑「分工與利潤」出問題，牛排表示「沒有，我可以很明確的說沒有」，並解釋在團體解散的前兩三年間，分潤機制並未改變，包含蛇丸分得7成收益，公司收3成。他更透露，蛇丸在解約後，雖自己向對方表示解約金可不必支付，但對方仍主動匯5萬元給他。

▲▼牛排坦言合作意願降低。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

最後，面對「為何只有牛排出面說明」的提問，他表示團體解散後成員各自發展，無論是胡椒或蛇丸都選擇安靜處理，他予以尊重。不過他坦言也因為如此，每當其他兩人合體拍片時，就容易讓外界誤解所有問題都源自於他。為此，牛排強調：「我選擇站出來，是因為我覺得如果不把事情說清楚，很多誤會會一直留著，甚至責任跟問題一直往我身上堆，我希望觀眾知道，我沒有躲也沒有推卸。」