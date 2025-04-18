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鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（18）日她就在Threads發文，針對常被質疑「演藝圈工作很輕鬆」一事，分享背後的疲憊及壓力。

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚坦言，每當收工後只想回家休息、不想外出時，總會有人質疑：「你的工作不就是說說話、拍拍片嗎？有什麼好累的！又不用體力跟腦力。」為此，她表示，過去在面對這樣的評論時她會白眼並已讀不回，如今她笑說會直接回應：「對！我是顆草莓！我就爛。」

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鮪魚指出，演藝工作不論類型，都需在短時間內維持極高專注力，同時呈現強烈情緒與反應，這些高張力的表現會在收工後成為龐大的心理疲勞。因此她在非工作時，會盡量讓情緒保持平穩，避免過度起伏導致焦躁不安，「真的整天情緒一直起伏，人也會很躁。」

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚曝演藝圈幕後壓力。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

除了工作的情緒消耗，鮪魚也揭露許多觀眾看不到的事前準備，包含和工作人員對接、妝髮造型協調、思考呈現方式、臨場反應。最後，她指出觀眾或許會誤會當藝人很輕鬆，但事實上，這行業是隱性的腦力與體力並行，「有些人對於累的定義是體力，有些人對於累的定義是腦力，但我們這行是隱性的腦力與體力並行，目的是為了娛樂，所以用輕鬆的方式呈現而已，但真的不代表我們工作很輕鬆。」

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