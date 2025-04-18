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孔鏘右腳怪病腫脹2個月！ 嘆命如老爺車恐將截肢

記者葉文正／台北報導

資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。

▲孔鏘坦言右腳不明腫脹2個月，非常擔心若被截肢就無法再彈琴了。（圖／年代提供）

▲孔鏘坦言右腳不明腫脹2個月，非常擔心若被截肢就無法再彈琴了。（圖／年代提供）

近日孔鏘出席《聚焦2.0》分享健康狀態，他表示近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」，心臟血管外科楊智鈞醫師現場按壓檢測，發現孔鏘皮膚竟呈現一個凹洞、遲遲沒有回彈，水腫程度接近四級，應盡快檢查是否有血管栓塞，嚴重程度讓在場所有人都非常訝異。

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▲孔鏘坦言右腳不明腫脹2個月，非常擔心若被截肢就無法再彈琴了。（圖／年代提供）

▲孔鏘烏克麗麗也彈得很好。（圖／年代提供）

孔鏘擁有音樂天賦，主持人高文音請他用烏克麗麗即興演奏，現場信手拈來完全難不倒，但提及健康狀態孔鏘是滿臉擔憂，他發現身體異常都在右側，過去久坐導致椎間盤突出，右邊疼痛難耐需要拄拐杖，後續右眼白內障手術，可惜有糖尿病史，術後復原效果不如預期。近期竟換右腳不明腫脹2個月，讓他感嘆自己猶如一台難以維修的老爺車，擔心若被截肢就無法再彈琴了，為找出病因求診皮膚科、骨科和感染科都沒有結果，楊智鈞醫師提醒，單側腳水腫可能是「深層靜脈栓塞」應該找心臟科，孔鏘才恍然大悟：「竟然沒人告訴我要看心臟科」！

▲孔鏘坦言右腳不明腫脹2個月，非常擔心若被截肢就無法再彈琴了。（圖／年代提供）

▲楊智鈞(左)醫師表示，其實單側腳水腫比雙腳水腫更加危險。（圖／年代提供）

楊智鈞醫師表示，其實單側腳水腫比雙腳水腫更加危險，因為若是深層靜脈栓塞恐引發肺栓塞，這比一般心臟栓塞更嚴重，可能需要葉克膜才有機會救命，建議民眾能透過日常按壓檢測查自己水腫程度，最嚴重第四級是按壓後超過1分鐘皮膚仍無法回彈，楊智鈞醫師幫孔鏘按壓腿部，發現孔鏘肌膚呈現一個凹洞沒有回彈，水腫重度接近第四級，建議孔鏘應該盡快就醫檢查骨盆腔血管是否有栓塞。

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