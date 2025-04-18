阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

記者葉文正／台北報導

阿翔日前在IG提到媽媽身體亮紅燈，正在住院觀察。他18日到桃園楊繡惠與籃籃錄《綜藝新時代》，坦言媽媽被檢查出腦膜瘤，身體狀況確實不太好，還要進一步追蹤檢測是良性還是惡性，目前觀察中。

▲《綜藝新時代》最近改版。（圖／記者葉文正攝）

阿翔透露，「媽媽現在有頭暈等症狀，需要服藥治療，也不能久走，因此爸爸都隨侍在側，為了不讓年邁父親太辛苦，阿翔只要到南部錄影，就會回家接手照顧媽媽。因為媽媽腦膜瘤是上周才照到，阿翔說還要持續追蹤、觀察，預計下禮拜就可以出院回家。

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▲阿翔(右二)談到媽媽生病。（圖／記者葉文正攝）

阿翔心繫媽媽病情，不願把擔憂帶到工作上，今天仍堆起滿臉笑容與楊繡惠、籃籃歡慶《綜藝新時代》改版，所有人在樂天女孩的指導下大跳應援舞蹈。他們之後將以職人體驗為節目核心，因此今天首推派楊繡惠體驗成為啦啦隊員的一天。

▲樂天女孩熱情幫忙站台。（圖／記者葉文正攝）

60歲的楊繡惠自嘲是「老哭天女孩」，還被其他樂天女孩虧她可以稱霸公園。但楊繡惠自信爆棚，自認首跳表現一百分，直接要球團高層考慮跟她簽約。籃籃也稱讚楊繡惠身材保養得宜，站在球場上放眼望去可能不會被發現是山寨隊員。

楊繡惠一臉得意，提到她先前扮成新世紀福音戰士，成功在網路掀起話題，還有人把她的照片合成放上悠遊卡。結果悠遊卡公司看到後，直接寄了一套正版的新世紀福音戰士悠遊卡給她，讓楊繡惠覺得備受肯定。