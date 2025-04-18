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28歲主播吳尤安娜生前遭霸凌「痛哭音檔」曝光　媽崩潰出面：我要真相！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓28歲的美女主播吳尤安娜（音譯，本名：오요안나）於2024年9月驟然離世，後來被挖出她生前遭受職場霸凌，多達17張的遺書內容指稱她遭到MBC氣象組組內前輩霸凌，痛苦到輕生多次，而電視台MBC漠視一切，引起極大爭議。該案於18日開啟科學技術情報放送通訊委員會會議，沒想到，氣象組相關高層全員缺席，只派出MBC經營部部長到場，令吳媽媽崩潰不已，再次想到女兒生前遭受的痛苦，淚灑現場表示「請揭發真相」。

▲▼ ▲▼28歲美女主播吳尤安娜於2024年9月輕生，她生前遭職場霸凌，但目前真相未明。（圖／翻攝自吳尤安娜IG）

▲28歲美女主播吳尤安娜於2024年9月輕生，她生前遭職場霸凌，但目前真相未明。（圖／翻攝自吳尤安娜IG）

吳尤安娜輕生在南韓新聞界投下一顆震撼彈，她留下多達17張遺書內容，指控遭到MBC氣象組組內霸凌，MBC方面起初否認組內的爭執，直到後來家屬實名指控加害者就是氣象播報員李賢承、金可英、朴Ha-myeong、崔Ari共四人，引起各界高度關注。

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吳尤安娜遭霸凌一事在18日開啟科學技術情報放送通訊委員會會議，吳母在家人的陪同下出席，怎料，MBC氣象組高層缺席，只派了MBC經營部部長到場，面對議員當場痛批：「MBC方面不參與，使得揭露真相的道路實質上變得更加困難。」

▲▼28歲美女主播吳尤安娜生前遭霸凌「痛哭音檔」曝光　媽崩潰出面：我要真相！。（圖／翻攝自SBS News）

▲MBC只派了經營部長出席，遭議員痛罵。（圖／翻攝自SBS News）

該會議採直播方式讓眾人看到，議員更近一步質疑「加害者可能有不能出席的理由，雖然我不知道，但身為同事、朋友，不是應該要跟家屬道歉嗎？為何MBC漠視旁觀呢？當所有人看到（直播）時，還有誰能相信MBC未來會好好收拾這個局面，還有誰會相信MBC到時候會真心道歉呢？」MBC經營部部長卻全程沈默，議員再度表示「當然加害者現在心裡也很不好受，但死亡悲劇發生了，故人真的走了，然後家屬受到了很大的傷害，可以這樣嗎？」對方同樣沈默。

▲▼28歲美女主播吳尤安娜生前遭霸凌「痛哭音檔」曝光　媽崩潰出面：我要真相！。（圖／翻攝自SBS News）

▲吳尤安娜生前哭著打給媽媽。（圖／翻攝自SBS News）

面對MBC的冷處理，吳媽媽最終在會議中淚崩，她同步公開女兒生前哭著打給她的音檔，吳尤安娜哭著訴苦「她（加害者）還對我說，覺得我根本不配當氣象主播」、「我是把這當作我的節目在做，才這麼認真啊」，媽媽則安慰她「是她突然說不上節目，還發生了事故，所以妳才代班，現在才這麼辛苦的啊」，但音檔裡，吳尤安娜情緒崩潰、聲淚俱下。

▲▼28歲美女主播吳尤安娜生前遭霸凌「痛哭音檔」曝光　媽崩潰出面：我要真相！。（圖／翻攝自SBS News）

▲吳尤安娜媽媽要求真相，盼女兒安息。（圖／翻攝自SBS News）

吳媽媽聽到女兒生前的聲音，情緒潰堤，她接著哽咽表示「我女兒選擇死亡的時候，內心經歷了極大的煎熬、孤獨，因為她是在被加害者欺凌很痛苦的狀態下，我在某個程度是知情的，我女兒含冤去了天國，別讓她在天堂也含冤，請確實揭開真相，讓她可以從所有的臆測之中解脫，在天上安息。」媽媽表示至今沒有收到MBC方面的道歉，只希望揭開真相，讓女兒安息，吳母的眼淚令人不捨。

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