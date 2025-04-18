Andy最新近況！收到200萬訂閱YT金牌「Q＆A來了」超多人問這題

記者劉宜庭／綜合報導

人氣YouTuber「Andy老師」（王崇睿）與家寧分手後，控訴頻道被前女友一家人奪走，自己卻一無所有的窘境，遭遇引發社會熱議，獲得不少觀眾聲援，他的個人頻道也迅速衝破200萬訂閱，今（18日）終於收到金牌，也大方開放網友提問，而最多人好奇的，則是2人分手的原因。

▲Andy收到200萬訂閱YT金牌。（圖／翻攝自Andy IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然分手後，Andy沒了金源、頻道「眾量級CROWD」也被女方家人奪走，但網友們的義氣相挺，讓他在32小時回歸百萬YTR身分、4天內訂閱數衝破200萬人，至今累積241萬人訂閱，數字持續更新中；他也持續經營個人頻道，陸續上傳與家人之間的互動，當中也接了廣告業配，15日分享最新近況：「最近很忙碌，但很充實，未來的道路，越來越清晰，謝謝你們，在世界的角落找到我。」

今（18日），Andy收到YouTube官方寄來200萬訂閱創作者才能擁有的金牌，同時也在IG、FB開放網友提問：「你們期待已久的『200萬訂閱Q&A』來了！想問我什麼問題底下留言，之後會再拍一集影片回答你們喔。」開放互動不到一小時，留言湧入各種五花八門的提問，其中討論度最高的問題，就是「當初兩人分手的原因」。

▲Andy開放網友提問。（圖／翻攝自Andy IG）

不少網友也好奇：「Andy 老師，能請你分享，張家是用什麼話術讓你這麼相信他們？」、「會拍和爸媽一起環島嗎？ 退租時那個環島是個伏筆吧，好期待」、「之後找對象的標準有沒有改變最多的部分？」也有人開玩笑留言「前女友如果去夜市打工，算不算一種寧夏夜市？」在網路上掀起一陣熱烈討論。