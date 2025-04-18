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韓網熱門／「歌聲根本指紋」辨識度超高！　一開唱就知道是誰的偶像

記者張筱涵／綜合報導

有些歌手的嗓音就像指紋一按就解鎖一樣，一唱歌就可以秒被辨識出是誰，南韓過去曾有過讓本尊和仿唱高手一起唱歌，讓來賓和現場觀眾猜誰才是真正本尊的節目，近期也有《蒙面歌王》，部分人一開口就被認出來。有網友就特別發文提出討論，每個人都紛紛提出自己心中的人選。

【單聽一小段歌聲就能辨識出身分的偶像有誰？】

最近我在重看《蒙面歌王》，評審單聽聲音就認出是誰的偶像有2位

朴春

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▲▼NIEL 朴春。（圖／翻攝自theqoo）

Niel

▲▼NIEL 朴春。（圖／翻攝自theqoo）

朴春和Niel真的是聽一小段就會被發現是誰
還有哪位偶像也是這樣的？

｜網友留言｜

1. 太陽

2. 厲旭

3. 李洪基、細亞俊秀、梁耀燮

4. Joy、Rosé

5. 金泰妍、金聖圭、梁耀燮

6. 圭賢、泰妍

7. IU、泰妍、GD、Winter

8. 防彈少年團Jimin

9. 聖圭、孝琳

10. 看到標題就浮現李洪基

11. 二代偶像的音色都很特別，所以都很好認

12. 鄭恩地

13. YG主唱全員，Rosé、太陽、朴春和Ahyeon

14. 李洪基、孝琳、WOODZ

15. Rosé、太陽、溫流、泰妍、Winter

16. BVTS Jimin、BALCKPINK Jennie、SKZ Felix和GD

17. 李洪基、藝聲

18. Felix真的！！！

19. 李洪基在《蒙面歌王》也是指紋水準

20. 梁耀燮、李洪基、小娟、孝琳

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