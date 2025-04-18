趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶大搖頭：只想要爸爸媽媽

記者蕭采薇／台北報導

劉亮佐先前因被診斷出糖尿病前期，決心減肥，透過飲控和運動鏟肉19公斤。不過「暴瘦19公斤」的報導曝光後，他接到無數訊息關心，擔心他身體出問題，劉亮佐18日出席活動時，鄭重澄清：「我身體很健康！」他已瘦回大學體重，讓趙小僑開心的說：「哇！我跟大學生交往！」

▲趙小僑、劉亮佐、典典寶寶出席兒童保健品代言記者會，右為蒼藍鴿。（圖／記者李毓康攝）

趙小僑、劉亮佐帶著女兒典典，18日出席保健食品活動，他笑說：「收到一堆訊息說要幫我介紹醫生，很怕被AI做成很聳動的那種內容農場影音新聞。」劉亮佐解釋：「畢竟我是演員，不像讓人家覺得我有病，強調一下，我身體很健康。」

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對於彷彿得到一個「新老公」，趙小僑說：「我覺得健康最重要。」還透露帶老公去打音波，但劉亮佐只有一個堅持，就是皺紋不要消失，「我要留著皺紋拍戲，皺紋多有戲感！」

▲劉亮佐（左）瘦了19公斤，強調自己身體很健康。（圖／記者李毓康攝）

而他們先前做好的胚胎還剩下一個，日前保管期限到期，要不要續約繼續留？趙小僑的確有過掙扎。劉亮佐說：「她一直擔心我年紀大了，但我確定我很健康，反而是我擔心她要打針，我是心疼這個。」不過暫時還是留了下來，趙小僑說：「目前還是冰著，等我們今年搬到新家再決定吧！」

▲趙小僑還沒有放棄要再生第二胎。（圖／記者李毓康攝）

至於被問到想不想要弟弟或妹妹？典典聽了立刻大搖頭，並說：「我只想要爸爸、媽媽。」趙小僑坦言之前沒問過女兒類似的問題，劉亮佐則笑說：「好了，結案了！」趙小僑也說：「她比較喜歡跟大一點的小朋友玩，去公園也是都會找姊姊玩。」

▲典典寶寶（右）表示，不想要弟弟、妹妹。（圖／記者李毓康攝）