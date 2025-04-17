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嘻小瓜挨酸「等3天沒等到道歉」　親吐心聲：決定讓這事翻頁

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜（本名謝紹宸）最近遭前台中市議員參選人林欣德批評不男不女，消息一出引發外界關注及討論。為此，嘻小瓜今（17）日再度發聲，「今天來到第三天，依舊等不到一句道歉」，並表示自己決定讓這件事情翻頁。

▲▼嘻小瓜

▲嘻小瓜（圖左）前民眾黨參選人嗆不男不女。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

面對被林欣德批評不男不女，至今沒等到道歉的嘻小瓜坦言：「我想應該是等不到了，我決定就讓這件事情翻頁。」並表示自己選擇放下，同時也不忘向感謝一路支持他的粉絲與朋友們。嘻小瓜特別感謝「每一位留言與分享的朋友」，雖然無法一一回應，但他強調自己感到不孤單。

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嘻小瓜提到，或許自己的力量有限，但正因為有大家的陪伴與支持，讓他和更多人都充滿力量繼續勇往前行，同時也感性地表示，在這片土地上生活，已讓他感到很幸福快樂，「不管是現在、未來，我們都要繼續為自己發聲，用自己的力量，爭取該有的權利跟價值！」

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

▲嘻小瓜表示自己等不到一句道歉。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

談及內心的療癒過程，嘻小瓜提到三年前送給自己一首歌《乖乖吃瓜》作為生日禮物，原意是鼓勵大家，如今卻意外在此刻成為鼓舞自己的力量。為此，他感性表示，「完全更加符合現在心情」，並特別感謝當年為他量身打造這首歌的製作人嚴之。

最後，嘻小瓜鼓勵粉絲「我們一起繼續往美麗自信的道路前進吧」，並引用流行天后女神卡卡（Lady Gaga）的一句話作結：「這個世界不需要複製品，只需要最原始獨特的你。」貼文曝光後，湧入大批網友按讚，同時也紛紛留言「加油」、「你很棒，我們陪你，不要理那種人」、「他不會跟你道歉的，因為他真的覺得不在意。」

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