廖峻兒槓上經紀人…暴怒控「把我爸手機拿走」　開嗆：我要報警了　

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，17日驚傳三度中風，住院照隨之曝光，其經紀人也坦言「還在危險期」。不過，廖峻的兒子錦德發文請求外界不要再轉傳病床照，並喊話經紀人「請保護自己的藝人」，對於病床照被公開相當不滿。稍早，錦德二度發文說道「我要報警了」。

▲廖峻三度中風，沒想到兒子與經紀人槓上。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

錦德稍早在社群網站上發文，表示廖峻的病床照被曝光並沒有經過家人同意發布「當事人意識模糊的情況之下點頭，不代表授權。」呼籲大家不要再轉傳。他也直接向父親的經紀人喊話說「請所謂經紀人，發揮保護自己藝人的責任。」

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不過，廖峻經紀人回覆《ETtoday星光雲》，對方表示廖峻的全經紀約在自己身上，強調「有問過峻爸同意，才去做這事（指曝光病床照）」，同時透露自己之所以公開廖峻生病的消息，是因為必須讓活動方知道，因為廖峻後續有許多活動要參加，站在公司的立場不得不公開。

▲廖峻三度中風，沒想到兒子與經紀人槓上。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

就在廖峻經紀人解釋公開病床照不久後，錦德又在社群網站上隔空開嗆「家父就醫後，自稱廖峻經紀人趁我還沒到醫院，就把我爸手機拿走，其原因不合理也不歸還」，透露自己「我要報警了」，還喊話各大廠商「從今天2025年4月17日上午11點後開始，若有接收我爸的任何訊息，都不是廖峻本人」，雙方各執一詞。目前《ETtoday星光雲》致電錦德，電話只響了一聲就遭到掛斷。