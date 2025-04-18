天后闆妹年度業績再創高峰！寵員工「包機帶百人」豪遊釜山

娛樂中心／綜合報導

被譽為直播界「天花板」的天后闆妹，近年在直播帶貨領域屢創驚人佳績，不僅屢屢刷新銷售紀錄，也廣受業界與消費者矚目。面對外界好奇去年為何沒有舉辦尾牙，闆妹特地揭曉原因，表示並非忘了員工的辛勞，而是將尾牙預算全數轉為公司百人豪華員工旅遊，直接包機帶領團隊前往韓國釜山，享受尊寵假期。此舉不僅再度展現她「寵員工」的一貫作風，更令業界驚嘆其領導力與創新企業文化的魄力。

▲天后闆妹寵員工「包機帶百人」豪遊釜山。（圖／翻攝天后闆妹IG）



據闆妹公司內部人士透露，闆妹在今年初盤點整體業績時，發現過去一年公司的銷售額再度飛躍成長，成為業界公認的「直播界天花板」。為了感謝員工日夜奮戰、堅守崗位的努力，她大手筆豪砸尾牙預算，將近百位員工全部帶往釜山，讓大家在異國風情中放鬆身心、增進團隊感情。此行不僅安排五星級飯店住宿，更有在地特色美食饗宴與觀光行程，整體體驗宛如頂級奢華之旅。

▲天后闆妹讓員工全程搭明星級的保母車。（圖／翻攝天后闆妹IG）

闆妹表示：「公司成長的關鍵在於每一位夥伴的付出。我希望能讓他們感受到，除了公司獲利成長之外，他們的辛苦也能真實、即時地被回饋。與其只辦一場熱鬧的尾牙晚宴，不如帶大家一起去體驗更深刻的放鬆與歡樂，這樣的記憶才能長久留存在心裡。」

▲天后闆妹喊話「老闆通通買單」將員工寵上天。（圖／翻攝天后闆妹IG）

此舉也在業界再度掀起討論在人才高度流動的時代，能夠用充滿誠意的方式留住員工、讓團隊維持高向心力，才是企業能長遠發展的關鍵。據悉，闆妹後續也規劃持續推出更多優渥員工福利與國際培訓計畫，未來將帶領團隊以更高標準和熱情，持續引領直播電商市場創新與成長。

▲天后闆妹寵員工的行徑羨煞眾多網友。（圖／翻攝天后闆妹IG）

隨著闆妹以「寵員工」方式不斷突破外界想像，業界普遍預期，她所領軍的直播事業體將在未來一年繼續節節高升，成為新世代企業文化轉型與競爭力提升的經典範例。