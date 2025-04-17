妹妹是國民女神…有村藍里自卑「削骨整型」！6年後遭酸劣化反擊了

記者陳芊秀／綜合報導

34歲日本女星有村藍里是國民女神有村架純的親姊姊，以寫真偶像出道以來，暴牙嘴型飽受批評，本人為此陷入自卑，後來在2019年陸續接受整牙手術、下顎削骨整型手術。她整型至今6年，仍收到酸民嘲諷留言，17日發文訴說自己的心情。

▲有村藍里是有村架純（左）的親姊姊。（圖／翻攝自IG）

有村藍里當年對自己的外貌抱著自卑感、沒有自信，在人前笑也有困難，為此砸下數百萬做整型手術，矯正了鼻子和牙齒，整型後重新恢復自信，更喜歡拍照。她也持續分享自己的經驗，在社群網站分享與美容相關的內容。

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▲有村藍里自卑外貌整型，經過6年仍面對酸言酸語。（圖／翻攝自X）

面對外界酸言酸語，有村藍里17日有感而發寫道：「做了削骨整型手術已經過了好幾年，但現在還是會收到一些留言說『看起來像整形前的臉了』、『劣化了』之類的話。不過呢，我自己是把這看作是『五官變得更自然了』，就算真的有些地方變回來了也沒關係，因為我現在能夠不用遮住嘴巴，放心大笑，這樣的改變讓我一直都感到開心又幸福，所以這樣就很好了。」照片附上她手捧鮮花，對著鏡頭露出白牙燦笑的照片。

▲有村藍里曬近照反擊：「現在的改變我感到開心又幸福。」（圖／翻攝自X）

有村藍里的發文湧入網友鼓勵「別輸給他們」、「完全沒有變回來」、「無論是整型前還是整型後都很可愛」、「現在幸福就好，很棒的笑容」。