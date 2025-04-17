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受蔡依林啟發走上音樂路！　賈子承勇奪2屆歌唱冠軍強勢出道

▲▼ 賈子承推出EP。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

▲ 賈子承推出EP。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

醫療背景出身的創作新人賈子承，小時候因看見蔡依林的演出，開啟了他對表演的熱情，也因此踏上音樂創作之路。近年他憑藉出色歌唱實力，連續兩年在海外奪得「Canadian International Music Competition（加拿大國際音樂比賽）」流行歌唱組冠軍。首張 EP《札納克斯 Xanax》，以抗焦慮藥物 Xanax（贊安諾）為靈感，探討愛情的矛盾與創傷，期盼大家能在音樂中找到能夠舒緩與治癒自己的「藥物」。

▲▼ 賈子承因蔡依林燃起對於「表演」的熱情。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

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▲▼ 賈子承因蔡依林燃起對於「表演」的熱情。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

▲▼ 賈子承推出EP。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）
 
賈子承分享自己因蔡依林燃起對於表演的熱情，他回憶道：「小時候偶然和姐姐走進唱片行，看到蔡依林的簽唱會，當時只是覺得為什麼那麼多人。後來看到她的演出後，突然明白，原來世界上有這樣一種方式，可以讓人真實地展現自我。」賈子承遵循家庭期望就讀檢驗科，他坦言：「家裡原本希望我繼續投入醫療領域，我也曾因此掙扎過。但當他們看到我持續努力後，態度逐漸轉變，現在也全力支持我，我非常感謝他們的理解。」他認為醫療與藝術其實相通，一者治癒身體，一者撫慰心靈，這也是他希望透過音樂帶來療癒能量的初衷。

賈子承首張 EP名稱來自抗焦慮藥物 Xanax（贊安諾），既是對自身醫療背景的回應，也是對充滿矛盾與創傷的愛情主題的一種致敬。他分享：「愛情像是一種病，越是無法擁有的東西，反而越讓人渴望，這樣的追求與拉扯，往往會讓人遍體鱗傷。」在醫學中，部分症狀能藉由藥物來舒緩甚至治癒；愛情亦同，過程中也許會遇到不安與焦躁，但每個人都可以找到屬於自己的「藥物」來面對感情的不適感。英文單字「Xanax」的對稱感，就像鏡子一般映照著每位聽眾，不論從任何維度上看，都能看見最好的自我。

《札納克斯 Xanax》源於賈子承自身與親友的真實故事。首波主打歌〈鬱金香〉由他自身與家人關係出發，不僅講述極為私密的親情時刻，也觸及愛情與友情中難以言喻的情感，他分享，鬱金香花語是「愛的表白」和「永恆的祝福」，當一段關係在進行中或逝去時，我們會好好地謝謝他們，感謝他們帶來的支持與溫暖。「當最熟悉的人不回頭了，我該做什麼？好像什麼都做不了，當下只能懷念，懷念著懷念著就寫成歌。」
 

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