陳小霞睽違14年曝喜訊！　陷自我拉扯：要滿足每個買票的人

▲陳小霞5月將舉辦睽違14年的專場。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

資深作曲家陳小霞日前推出個人創作專輯《老翅膀》，並將於5月7日在Legacy Taipei舉辦睽違14年的專場演出《2025 Composer 老翅膀音樂分享會》，陳小霞近期忙於準備演出，並分享了近期的心情，坦言她心中存在「兩個自己」，一個是為歌手量聲訂作旋律的她，另一個則是用音樂紀錄真實自我的她，這兩個角色的差異讓她在準備這場演出時感覺尤為強烈。

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▲▼陳小霞不斷調整歌單。（圖／華研國際提供）





陳小霞心中「兩個自己」的拉扯也發生在安排這次演出歌單的時候，作為創作者的她有自己想分享的歌，但作為這次站在台上唱歌的她也知道需要唱大家想聽的熱門歌曲，「既然開了音樂會，除了滿足自己的心理價值之外，最重要的是要滿足每個買票的人。」甚至直到練團當天都還在調整歌單，陳小霞笑說：「可能到演出前都還在調，但我希望不要。」她曾與不少藝人合作過，這次也邀請了一些藝人好友們前來觀看，她笑說：「希望那天換他們看我唱歌，切換視角一下。」



久違舉辦音樂會，地點選在與14年前同樣的演出場地Legacy Taipei，有許多粉絲敲碗更多其他地方的場次，陳小霞其實都有看到，但她表示：「我不講做不到的事情，我也不做沒有把握的打算，所以目前為止我最有把握的就是把這場演出做好。」而憶起14年前的那場演出，陳小霞分享一件令她很感動的事：「那時候有兩個情侶來看表演，現在還在一起。」她開玩笑說：「我的音樂可以讓情侶、夫妻維繫感情，來聽就對了！」



雖然是時隔多年的專場演出，但陳小霞仍舊以平常心面對，「我不緊張，我只是會起起伏伏的，因為寫了那麼多歌，最痛苦就是我要怎麼安排這些歌。」歌單經歷了多次的調整，才終於有了定案，她透漏5/7當天除了會唱〈老翅膀〉、〈還活著〉、〈本來〉等新專輯《老翅膀》中的歌曲，也會唱〈查無此人〉等經典舊歌，並會分享每首歌的故事，希望能讓觀眾更有共鳴。

