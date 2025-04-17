台、韓破天荒交流！原子少年2大團首度合作韓星　ROCKY跨海親自道謝

記者吳睿慈／台北報導

韓星ROCKY於2023年退出團體ASTRO後，專注於個人事業發展，他即將在5月2日來台見粉絲，開出破天荒福利陪粉絲烤肉，還找來「原子少年2」F.F.O、ARKis擔任演唱會嘉賓，屆時將有精彩合作舞台，上演一場台、韓跨界交流。

▲ROCKY即將來台舉辦演唱會。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）



演出邀請到F.F.O、ARKis與韓國歌手JOOSIQ，ROCKY親自致謝：「我深感萬分榮幸，透過他們的精湛表演魅力，相信一定能擦出更多火花，送給現場所有粉絲最棒的饗宴！」

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新世代兩大人氣男團F.F.O與ARKis收到此次邀約時，他們不約而同說：「能與素有『舞蹈機器』美譽的前輩ROCKY切磋，心情上既是緊張又是興奮，我們非常喜歡ROCKY前輩的音樂，想到當天能一起演出又能親自感受他的舞台魅力，深深覺得這是一次超棒的致敬與學習！」

▲▼「原子少年2」F.F.O、ARKis擔任ROCKY演唱會嘉賓。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）



歌手JOOSIQ首次來台，就擔任ROCKY嘉賓，私下不但會唱，更透過運動練出一身好身材，對於這次演出表達期待，「這是我第一次在台北的演出，但聽聞這裡的粉絲超熱情，就算是第一次也會給予滿滿的正能量鼓勵，讓我非常窩心，還有我知道台北有很多在地美食與很多很好逛的地方，到時候也請大家跟我推薦！」ROCKY演唱會門票熱賣中。