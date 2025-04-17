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爆熱戀NO:ZE！　SHINee泰民「隔了1天回應了」

記者張筱涵／綜合報導

SHINee成員泰民與知名舞者NO:ZE於16日因疑似有背後擁抱、牽手等親密互動的4張照片曝光，再度捲入戀愛緋聞，引發粉絲熱議。對此，泰民所屬經紀公司Big Planet Made娛樂相隔了1天，於17日出面回應，強調兩人「只是長期合作的要好同事」，否認戀愛關係。

►SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

外送稿用 ▲▼泰民 NO:ZE。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox、nozeworld）

▲泰民和小3歲的NO:ZE不只一次傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox、nozeworld）

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Big Planet Made在聲明中指出，因泰民行程繁忙導致確認延遲，對此向外界致歉，同時表示：「兩人是一起工作過的要好同事，懇請外界避免過度揣測。」

本次緋聞起因於有一名網友在X（舊稱推特）上傳4張照片，指出照片中背後擁抱等親暱互動的人就是泰民和NO:ZE，更直指他們是情侶關係，早在2023年，兩人便曾被懷疑交往，當時有網友指出NO:ZE在與粉絲互動的平台上，背景疑似出現泰民的聲音。

泰民自2008年以SHINee成員出道，2014年起展開個人音樂活動，推出多首代表作如〈MOVE〉、〈Danger〉等；NO:ZE則於2021年參加舞蹈競演節目《Street Woman Fighter》成名，並曾在泰民〈Guilty〉舞台合作擔任伴舞，兩人因此建立工作關係。儘管雙方多次被傳緋聞，目前已由經紀公司正式澄清僅為好友與同事。

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SHINee, 泰民, NO:ZE

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