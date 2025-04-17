《離線找真愛》香那花現蹤台北！穿中文T恤「早餐店美女」逛饒河夜市

記者劉宜庭／綜合報導

在戀愛實境節目《離線找真愛》中，以自然氣質與真誠互動圈粉無數的香那花（Kanaka），近日悄悄現身台灣旅遊，還穿上印有中文字「早餐店 美女」的T恤，引發粉絲驚喜關注。

▲香那花近日現蹤台北旅遊。（圖／翻攝自香那花IG）



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香那花是一名品牌監製，近期在個人IG接連曬出台灣旅遊照，14日她打卡台北市，就令眾人驚喜不已；15日，她則在貼文中開心分享旅遊點滴：「第二次來九份！總是很開心。」並於夜晚拍下身穿白色無袖上衣，在九份茶樓前的甜美模樣，笑容靦腆引人注目。

▲香那花第二次去九份。（圖／翻攝自香那花IG）



香那花16日則是出現在饒河夜市，只見她換上印有「早餐店 美女」字樣的白T恤，大方入鏡自拍並寫道：「我最喜歡饒河街夜市。」不僅展現對台灣文化的喜愛，趣味穿搭也瞬間吸引大票網友。

▲香那花分享旅遊點滴。（圖／翻攝自香那花IG）



先前在節目《離線找真愛》中，香那花與其他9位單身男女遠赴法國尼斯，展開為期10天、全程禁用手機與3C產品的愛情冒險，只能靠一本「旅遊指南」與成員相認，溝通也全靠書信，透過純粹互動尋找真愛，清新、治癒又浪漫的風格大受觀眾喜愛。

▲香那花是《離線找真愛》班底之一。（圖／翻攝自香那花IG）