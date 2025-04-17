催淚台劇來了！謝盈萱遇奧客丟工作　「霍建華被電到」迷弟變老公

記者黃庠棻／台北報導

影集《忘了我記得》由身兼導演、演員、歌手、作家身份，演而優則導的劉若英擔任編導，攜手重磅卡司金鐘金馬影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違了台劇的霍建華友情客串，更聯合周采詩、劉品言等意想不到的組合強強聯手，打造全新都會療癒情感家庭劇。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演。（圖／Netflix提供）

由奇幻娛樂國際股份有限公司製作，《忘了我記得》將引領全球觀眾一起感受這個關於成長、遺忘與陪伴的溫暖故事，細膩刻畫親情、友情與婚姻的生命交織，和面對遺憾與無常的勇氣。謝盈萱在《忘了我記得》中飾演女主角程樂樂，與霍建華飾演的丈夫張凱，明明相愛，卻因未來規劃不同及人生價值觀的差異，最終分開。

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▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

而樂樂的兩位好閨蜜蘇菲（劉品言飾）與佳雲（周采詩飾），雖然各自忙碌於自己的生活，也都有各自需面對的人生課題，但無論發生什麼事，始終相挺，就像現實中那些又愛又恨的摯友。《忘了我記得》不僅描繪親情，也細膩呈現了愛情與友情在人生旅途中的重要陪伴。

▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

劇中，謝盈萱、周采詩、劉品言三人共組「月經會」，每月一次的聚會讓被生活壓得喘不過氣的三人，得以互相分享彼此的心事，然而對樂樂來說，自己彷彿像是三人之中最悲慘的那個，蘇菲（劉品言飾）是一位事業有成的單身女強人，雖然家人都在國外，孤身一人，卻將生活打理得井井有條；佳雲（周采詩飾）則是一位家庭美滿的二寶媽，有老公在外賺錢養家，能無後顧之憂地在家照顧孩子。

這一切都讓樂樂（謝盈萱飾）覺得自己四十歲的人生跟姐妹們相比之下，簡直一蹋糊塗。可是事實上，看似光鮮亮麗、自由自在的兩人，其實也有她們必須面對的人生課題，每個人心中都會有不願意讓他人觸碰的那一塊、不願意讓別人知道的秘密，好姐妹之間真的都無話不談嗎？而選擇不告訴對方某些事情，背後的原因又是因為逞強好面子，還是不願讓在乎的人擔心呢？

▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

故事的最初，謝盈萱與劉品言是同一間旅行社的同事，擔任旅行團的領隊，總是盡心盡力地照顧每位客人，然而謝盈萱卻在某次出團時，因為碰上奧客產生誤會而丟了工作，被迫離職陷入人生低谷的她，當晚隨意走入了一間脫口秀酒吧，本只想聽笑話放縱自己，卻意外被拱上台即興表演。

▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

謝盈萱在半推半就之下開始說起自己丟了工作的慘況與怒氣，竟意外引發觀眾熱烈共鳴，沒想到將自己悲慘的經歷，化作幽默的段子表演出來，竟會收穫如此的反饋，也藉此療癒到自己，因此展開脫口秀演員的新人生。

就在這晚，同樣因工作低潮來到同一間酒吧的張凱（霍建華飾），看了謝盈萱的演出後被她的坦率與幽默深深療癒，更在演出結束後主動上前搭話，兩人之間悄悄萌生了微妙的化學反應，也促成一段令人稱羨的戀情。

▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

然而偶像劇般的邂逅，卻沒有通往幸福的結局，劇中霍建華是一位家境優渥、事業有成的律師，謝盈萱則是努力生存的脫口秀演員，兼職在便利商店打工，同時還需要忙於處理爸爸（秦漢飾）大大小小的「突發狀況」。

▲催淚家庭劇《忘了我記得》由謝盈萱主演，將在5月開播。（圖／Netflix提供）

隨著劇情發展，霍建華的工作狀況逐漸好轉脫離低潮，對未來規劃越來越不同的兩人，關係也在一次的飯局中產生裂痕，最終走向結束。《忘了我記得》將在2025年5月23日於Netflix全球獨家播出。