36歲張檬剖腹生了！曬兒子正面照「你的腳腳那麽小」開始百日坐月子

記者陳芊秀／綜合報導

36歲大陸女星張檬17日發文，與丈夫「小五」金恩聖的兒子Dylan已順利出生。她曾淚訴備孕3年都沒有成功，直到2024年9月宣布成功懷孕，這次因為是高齡剖腹產，已經決定將月子坐滿100天，現在迎接寶寶出生，曬出照片感動道：「謝謝你的到來。」

▲張檬高齡剖腹產平安生下兒子。（圖／翻攝自微博）

張檬分享了一張在產房中與丈夫及新生兒的合照，並感慨寫下：「初次見面，爸爸媽媽卻愛了你很久很久……，你的腳腳那麽小，難怪走了這麽久才來到爸爸媽媽的身邊。我們的兒子Dylan寶寶，謝謝你的到來，從此我們的世界溫暖又明亮。」

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曬出的照片中，張檬剛剛生下寶寶，平躺在產床上，臉上洋溢著初為人母的疲憊與幸福。懷中的新生兒被彩色毛毯包裹著，安穩地依偎在媽媽胸前。身穿手術服的金恩聖則笑容燦爛地靠在一旁，臉上難掩當爸爸的喜悅與激動，還伸手貼心扶著張檬的頭。另外一張是老公身穿手術服，手拿著剪刀準備進行剪臍帶的儀式，一手比出勝利V手勢，眼神充滿喜悅，展現初為人父的興奮與自豪。

▲金恩聖為兒子剪臍帶。（圖／翻攝自微博）

早在張檬生產前，宣布月子要坐滿100天，就引發陸網議論，她表示做這個決定是出於對身體健康的考量，希望能夠充分調養，恢復狀態。據陸媒報導，她選擇在香港生產，並入住深圳某高級月子中心。此次月子服務包含價值百萬人民幣的套餐，以及56天的專業護理及百日隨行護士服務。

▲張檬將開始坐月子100天。（圖／翻攝自微博）