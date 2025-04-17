Darren首度一家三口合體拍片！超萌帥兒本色出演被讚「天才童星」

記者黃庠棻／台北報導

「老行家8益菌」相中專業演員、愛家形象鮮明的邱凱偉（Darren）溫暖真誠的特質與品牌精神高度契合，成為老行家代言首選。本次特別邀請妻子Vivi與4歲兒子Travis首度全家合體，拍攝三支主題廣告影片，分別為「演員篇」、「OL篇」與「小孩篇」，針對不同族群傳遞益生菌保健的多元應用。

▲邱凱偉全家合體代言，兒子Travis超吸睛。（圖／老行家8益菌提供）

提及接下這次代言的契機，邱凱偉透露「在深入了解品牌理念與產品之後，決定親自體驗一段時間，兒子從小腸胃就偏敏感，我跟太太一直很注重保健，在親自試吃產品一段時間後，發現效果真的不錯，連小朋友都喜歡它的口感，真正感受到產品的實用性與效果後，才欣然接受代言邀請。」

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▲邱凱偉全家合體代言。（圖／老行家8益菌提供）

拍攝現場氣氛溫馨，邱凱偉親自教戲、陪太太Vivi、兒子Travis對戲，老婆在現場演出時剛開始有些緊張，後來表現才漸入佳境。邱凱偉分享平常就希望和兒子建立亦師亦友的關係，這次能一起工作更像是一場「家庭任務」。

▲邱凱偉全家合體代言，兒子Travis超吸睛。（圖／老行家8益菌提供）

邱凱偉表示「以前出門都是我獨自作戰，這次最感動的就是能夠全家人一起出動、一起完成任務，加上每次出門的時候我都很想將兒子裝在我的口袋裡帶著他趴趴走，雖然現在還小不能感受到這份工作的辛苦，但希望他能夠透過這一次的體驗好好記在心裡、感受不論做任何事情都是需要一步一腳印沒有一步登天的事情，而在未來成為一個了不起的人也希望這段經歷能成為孩子成長中珍貴的回憶。」

▲邱凱偉全家合體代言，兒子Travis超吸睛。（圖／老行家8益菌提供）

身為父親的邱凱偉驕傲說「我也很羨慕他，因為我從影以來從來沒有被其他導演這樣子的讚美過。」至於兒子被誇「天才演員」是否會考慮讓他繼續走演藝路？邱凱偉笑說「當爸媽當然開心，但我們不會替他設限，前提是他要先好好念書、學好本事。演藝圈不能只靠外表，還要有態度和實力。」