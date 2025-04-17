高凌風兒孝親送黃金！寶弟親揭金友莊私下面…意外吐地獄級真心話

記者黃庠棻／台北報導

藝人葛兆恩（寶弟）是已逝高凌風的兒子，10幾歲就跟著爸爸的腳步踏入演藝圈，發行歌曲也上過不少談話性節目，近期他與「Vera」成員紀成澔（Nelson）主演三立電視BL劇《對立而已》受到不少許多觀眾喜愛，甚至因此增加了許多粉絲。

▲葛兆恩、紀成澔主演《對立而已》。（圖／記者湯興漢攝）

母親節將至，葛兆恩近日在採訪中大方分享與媽媽金友莊的私下互動，坦言，通常家人都會把母親節跟媽媽的生日併在一起慶祝，在自己工作穩定的時候，都會固定給母親孝親費，被問及費用大概幾位數時，他笑說自己都買「黃金」。

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▲寶弟會固定送金友莊黃金。（圖／民視提供）

葛兆恩也分享選擇黃金的原因，表示金友莊喜歡戴華麗的首飾，加上給現金的話媽媽很容易就花掉，因此才會選擇黃金，更笑說「反正以後都留給我」，地獄式的反應震驚在場所有人，但也顯示出母子倆私底下的好感情。

▲金友莊與寶弟母子感情非常好。（圖／金友莊提供）

此外，葛兆恩也透露自己的投資目前只有「黃金」，現在身上沒有股票，但家人有買，表示現階段不太適合投資，選擇把錢投資在自己身上，像是會去上課等。過去他曾投資比特幣，只不過在2024年就已全部賣掉，小小賺了一波。