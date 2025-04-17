陳芳語「肉肉臉消失」變超尖V！被拍激瘦近況照 粉絲驚：差點認不出

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到15日上傳了前幾天現身台中的活動照後，引來不少網友驚訝直呼：「是不是越來越瘦了？差點認不出來！」

▲陳芳語明顯變超瘦。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語的臉頰本來有點肉肉的，但從照片中能明顯發現她的臉不只變得更V，下巴也變更尖了。造型方面，她當天穿著咖啡色無袖背心，搭配淺咖色短裙和黑色長靴，辣露纖細腰身和勻稱的大腿線條。

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▲陳芳語還瘦出S曲線。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她僅喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。此外，她也強調早晨運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度。這些習慣不僅幫助她減脂，更促進整體健康。而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。

▲陳芳語原本是肉肉臉。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



除了早晨的有氧運動，陳芳語也積極進行TRX訓練，這項全身性的鍛鍊方法改善了她的易胖體質。TRX不僅提高了她的代謝率，也有效地鍛鍊了全身肌肉，讓她的身形更加勻稱。

▲▼陳芳語有運動健身的習慣。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

