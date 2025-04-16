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曹佑寧跳脫形象「沒掉進陷阱」　劉修甫壓力大關社群：連2週夢到自己在拍戲

記者蕭采薇／台北報導

電影《刺心切骨》16日舉辦台北首映會，新加坡新銳導演劉慧伶，特地飛來與主演劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森合體亮相。出道7年的劉修甫首度擔綱男主角，與曹佑寧飾演個性迥異的兄弟，他坦言壓力爆棚，拍攝期間甚至關閉社群帳號，還連續夢見自己還在拍戲，直呼：「快樂並痛苦著！」

▲▼ 《刺心切骨》首映記者會-曹佑寧,丁寧,劉慧伶,劉修甫,牧森。（圖／記者黃克翔攝）

▲《刺心切骨》首映記者會（左起）曹佑寧、丁寧、導演劉慧伶、劉修甫、牧森 。（圖／記者黃克翔攝）

《刺心切骨》融合擊劍競技、心理驚悚與殺人事件等元素，劇情引人入勝。劉修甫透露，當時壓力大到怕自己搞砸，連睡覺都不得安寧，「開拍後連續兩週都會做夢夢到自己還在拍戲，一連拍了好幾個take才驚醒。」

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而曹佑寧則跳脫過往形象，飾演神秘難以捉摸的哥哥，讓劉修甫直呼：「我真的不知道他在想什麼！」導演劉慧伶也透露，當初選角時，曹佑寧是唯一沒掉入「劇本陷阱」的演員，「有一場戲原本設計要驚訝反應，只有他說那個當下不該有驚訝，完全戳中我心中角色的想法。」

▲▼ 《刺心切骨》首映記者會-曹佑寧 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曹佑寧在《刺心切骨》中展現出陰暗的一面 。（圖／記者黃克翔攝）

片中劉修甫與牧森還有一段曖昧情感，其中一場吻戲過程很自然，兩人笑說因為太害羞NG多次，卻反而吻出了角色間的羞澀與壓抑感。劉修甫更爆料：「我們親了很多次，很多鏡頭，但最後不知道為什麼變成親嘴。」牧森也說好像最後不知為何就親嘴巴，導演劉慧伶在一旁笑說：「本來就是設定親嘴啦！這種純愛就是要親嘴吧。」

▲▼ 《刺心切骨》首映記者會-劉修甫,牧森。（圖／記者黃克翔攝）

▲《刺心切骨》劉修甫和牧森有段純愛 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，丁寧在片中飾演曹佑寧、劉修甫的媽媽，卻對小兒子偏心。現實中有三個孩子的她，也坦言小孩有比較乖的，也有比較頑皮的，「我也是拍完之後才在想這件事，小孩要走到那位置，後面是發生什麼事？如果父母親在覺得他很『搞怪』的時候，對他跟其他小孩一樣，是不是就不會到那個『搞怪』的位置。」

▲▼ 《刺心切骨》首映記者會-曹佑寧,丁寧,劉修甫。（圖／記者黃克翔攝）

▲《刺心切骨》中，丁寧飾演曹佑寧和劉修甫的媽媽，卻相當偏愛小兒子。（圖／記者黃克翔攝）

導演劉慧伶也分享選角秘辛，透露疫情後遇到劉修甫與對方的經紀人，當下就決定了弟弟的角色，而丁寧則是因為「孤味」編劇黃怡玫的推薦，認為她能將母親角色詮釋得更有層次。《刺心切骨》將於4月18日在台上映。

▲▼《刺心切骨》首映記者會-曹佑寧,劉修甫。（圖／記者黃克翔攝）

▲《刺心切骨》曹佑寧和劉修甫飾演兄弟。（圖／記者黃克翔攝）

 

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