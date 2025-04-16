砸6.2億天價打造！　李敏鎬、JISOO出演新片...台片商也參與製作

記者蔡琛儀／台北報導

韓片《全知讀者視角》，由創下南韓千萬觀影紀錄的《與神同行》製作團隊，斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，並曝光包括安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA，以及BLACKPINK成員JISOO等卡司陣容，全片融合神話、星座、文學與動作等奇幻元素，配合頂級製作團隊精心打造，擁有豐富國際影視作品發行經驗的采昌國際多媒體，本次更跨足南韓大型製作，參與本片投資與製作。

▲李敏鎬在《全知讀者視角》飾演小說主角。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片改編自南韓知名作家sing N song創作、風靡全球的奇幻網路小說《全知讀者視角》，描述一部連載十年的小說，在完結篇公開當天，小說中的虛構世界竟然在現實生活成真，而唯一通篇閱讀過的忠實讀者「金獨子」，將與小說主角「劉眾赫」與夥伴們，在末日般的世界中展開驚心動魄的求生冒險。

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台灣片商今日（4/16）也盛大曝光《全知讀者視角》首波概念海報與前導預告。在概念海報當中，已然崩塌的「東湖大橋」橫亙在廢墟與濃煙之中，唯一知曉所有狀況的「金獨子」（安孝燮飾演），與小說中英勇登場的「劉眾赫」（李敏浩飾演），兩位主角在猶如末世般的景象下展開命運般對峙，眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，打造出與原本小說截然不同的結局。

▲JISOO也參與演出（圖／采昌國際多媒體提供）