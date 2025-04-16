50歲林志玲現身時裝周辣穿「黑紗透視裝」！　大開高衩好身材全洩

記者顧齊祐／綜合報導

50歲的「第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA結婚，2022年誕下1子「小寶貝」，成為人母後的她，生活與事業依舊備受矚目。近日，她出席巴黎時裝周，並在社群平台上分享了一段幕後花絮影片，身穿黑紗透視裝的她，立刻吸引大批網友朝聖。

▲林志玲近日出席了巴黎時裝周。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



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林志玲15日深夜，林志玲在Instagram上發布了一段長達30秒的影片，畫面中，她身穿一襲黑色高衩洋裝，胸前以薄紗點綴，若隱若現地展現出她姣好的上圍，下身則搭配高衩剪裁，突顯出她修長的美腿和優雅的曲線，整體造型散發出優雅氣質。無論是她的肌膚狀態還是身材曲線，都讓人難以相信她已經50歲。

▲林志玲身穿黑紗透視裝，好身材若隱若現。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲的影片發布後，立刻在網路上掀起熱烈討論，粉絲紛紛留言大讚「永遠的女神，美到天花板」、「看起來不到30歲」、「美的很經典」、「怎麼能美成這樣」、「這年紀還能美成這樣，太不合理」、「台灣永遠的第一名模」。

▲林志玲服裝下身採用高衩剪裁，突顯出修長的美腿。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）