信義威秀濃煙疏散觀眾！　金馬奇幻影展：取消場次將主動全額退票

記者蕭采薇／台北報導

20多年歷史的信義威秀影城，16日驚傳火警警報，因此緊急疏散觀眾。現場民眾表示，影廳內持續有濃煙冒出，而正在舉辦的金馬奇幻影展也受到影響。金馬奇幻影展對此表示：「信義威秀影城已經進行安全檢查，確保後續放映安全無虞。」

▲信義威秀影城才剛剛整修完成，迎來嶄新面貌。（圖／威秀提供）



對此威秀影城向《ETtoday星光雲》表示：「因一樓餐廳廚房烹飪時不慎烤焦，油煙被火警警報偵測到，我們第一時間已經疏散民眾，情況已經控制住了。」而金馬奇幻影展則表示，已確定安全無虞，「金馬奇幻影展其它場次將照常放映。」

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據悉，16日下午五點因信義威秀一樓餐廳濃煙影響，金馬奇幻影展取消《戀愛夢迴中》和《歌劇生死戀》兩部電影的放映。影展方表示：「取消放映場次主辦方將主動進行全額退票，將票款退回原信用卡或街口帳戶；現場購票觀眾請另洽主辦方辦理。造成不便，敬請見諒。」

1998年開幕的台北信義威秀影城，陪伴影迷們見證無數經典時刻，並成為台灣影視娛樂的地標。佇立信義20多年，信義威秀4月才改裝後重新開幕，不過一週後就發現有漏水情況，宣布10影廳暫停營運，16日又受到餐廳意外狀況牽連，禍不單行。