串流收視週榜／黑馬陸劇《無憂渡》驚悚大尺度！4陸劇掀長短之爭

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影劇2025年掀起一波「長短之爭」，意即長劇與短劇的收視變化，比起天天追連續劇，有一群觀眾轉而開始追單集僅5分鐘、10分鐘的短劇（或稱微短劇），引發長劇收視大盤頻頻下滑。近期任嘉倫、宋祖兒的《無憂渡》開播，被視為近期長劇黑馬，加上日本春季日劇開播，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

friDay影音／Running Man重返收視第一

▲friDay影音收視週榜（4/7-4/13）。（圖／friDay影音提供）

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長年穩坐人氣冠軍寶座的韓國綜藝《Running Man》，最新一週重返收視冠軍寶座，顯示其在台灣觀眾間依舊具備極高黏著度與娛樂性。在台灣擁有高人氣的Super Junior，其團綜《 Woke Up to Super TV》相隔7年回歸，收視排行第2，韓劇《臥底高中》已經霸榜冠軍6週，最新一週排名第3。

Hami Video／宋慧喬電影霸榜冠軍

▲Hami Video收視週榜（4/7-4/13）。（圖／Hami Video提供）

宋慧喬主演的電影《黑祭司2：闇黑修女》在平台奪綜合榜收視第一，該片1月在台灣上映時也獲得票房冠軍，串流也橫掃收視。李帝勳主演的《協商的技術》於4月13日播出大結局，反轉的收尾也讓收視率衝高至10.3%，風光作結。

iQIYI／收視黑馬《無憂渡》

▲iQIYI收視週榜（4/7-4/13）。（圖／iQIYI提供）

《無憂渡》原本排定2023年播出，受到宋祖兒涉逃稅風波影響，延遲兩年才上線開播，在主演演員沒有高調宣傳下，平台收視熱度已經突破9000大關，是該平台自2025年以來，熱度最快達到破9000高點的劇集，被視為近期陸劇黑馬。該劇描述能看見妖怪的少女「半夏」，邂逅捉妖師「宣夜」，身處人妖共存的世界中，合力解開許多詭異案件，本劇故事氛圍宛如《聊齋》，更出現山妖遊行、女子持剪刀刺妖、受刑人斷頭等驚悚場面，被形容是大尺度的「中式恐怖」。該劇導演是有「男神製造機」的林玉芬，過去執導《步步驚心》、《三生三世十里桃花》等劇都引爆社會現象，這次拍攝帶有「聊齋味」，號稱畫面沒有磨皮濾鏡，演員都以原聲演出，深獲路人觀眾好評，4月12日空降開播，平台收視第9，未來收視排名還有機會往上攀升。

▲《無憂渡》驚悚大尺度，被視為近期黑馬陸劇。（圖／翻攝自臉書／iQIYI TW）

KKTV／15分鐘1集《紅豆麵包》

▲KKTV收視週榜（4/7-4/13）。（圖／KKTV提供）

NHK晨間劇首度在台灣串流以同日同步更新一集方式播出，每一集僅15分鐘，在台灣也是開播空降冠軍。《紅豆麵包》改編自人氣動漫《麵包超人》漫畫家柳瀨嵩與妻子的人生故事，開播後每週平均收視都是日網關注焦點，雖然前兩週收視尚未破15%，但是日媒觀察，《紅豆麵包》在日本NHK串流平台的觀看數突破76.1萬，數字刷電視台新高，加上男女主角在劇中「長大」，男女主角今井美櫻、北村匠海戲份漸漸吃重，收視率突破16%的目標指日可待。

LINE TV／陸劇《我的差評女友》奪冠

▲LINE TV收視週榜（4/7-4/13）。（圖／LINE TV提供）

大陸愛情劇《我的差評女友》由邢昭林、盧洋洋主演，描述飯店試睡員與飯店總監的浪漫邂逅，共20集已經全劇完結，首度登上平台收視第一。另外又有一部短劇《將軍府來個小廚娘之落難千金》衝進熱門前10名，由陳芳彤、嚴子賢主演，一集約15分鐘，描述復仇千金嫁入將軍府，憑藉一身廚藝收服人心，也逐步完成復仇大計的過程。

▲《我的差評女友》描述飯店試睡員與飯店總監的浪漫愛情。（圖／翻攝自微博）

MyVideo／陸劇《有你的時光裡》登頂

▲MyVideo收視週榜（4/7-4/13）。（圖／MyVideo提供）

陸劇《有你的時光裡》由童瑤、周依然主演，描述性格迥異的兩姊妹時常針鋒相對，在大城市經歷工作與生活上的各種風波，逐漸放下成見和解，劇集編自愛喝水的小說《你是光陰派的糖》，每集平均45分鐘、共32集，屬於長劇類型，隨著故事接近尾聲，最新一週收視奪下平台第一。

▲陸劇《有你的時光裡》描述性格迥異姊妹對立到和解的故事。（圖／MyVideo提供）