納豆婚禮日期曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中

記者孟育民／台北報導

納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，他今（16日）錄製《同學來了》談及後續，確定婚禮將在5月25日於寒舍艾美酒店舉行，席開40、50桌。依依表示：「辦婚禮比想像中難，籌備進度只有30、40％，我們對婚宴的的想法就是越低俗越好，希望賓主盡歡、不要太拘謹，大家盡情玩，越好笑越好。」

▲▼阿Ken、納豆、安心亞錄製《同學來了》，節目替小倆口婚禮暖身。（圖／記者林敬旻攝）

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兩人婚禮走隨性風格，並無特定要求，連伴郎伴娘都打算沒找；被問到生育計劃？依依則說原本希望4月先懷孕，這樣5月婚禮還看不出來，最後想法作罷，「我的妹妹正在懷孕，好像一兩個月肚子就會蠻大，所以還是之後好了，反正納豆很有信心，他都說自己『一發就中』。」納豆則在旁開玩笑：「這有很難嗎？」還笑說每晚都在努力避孕，「我再努力下去快不行了。」

▲納豆即將完成終生大事，眾人送上祝福。（圖／記者林敬旻攝）

阿Ken身為納豆好兄弟，他也霸氣承諾，只要納豆提出的需求，他一定努力達到，不改幽默地說：「看是要當主持人，招待、新郎、洞房都可以找我。」被問到紅包數字，他再次表示：「納豆要我包多少，我就包多少，一定會包到他們開心，反正總是可以討回來的。」