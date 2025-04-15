ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿12日舉辦「猿來瘋」主題日，現場氣氛熱鬧非凡。吉祥物「猿氣小子」、「大聖」、「Rocky」化身為「最萌三本柱」，不僅和粉絲進行近距離蓋章互動，還在賽前開球儀式中大秀萌力。賽前，三位吉祥物還聯手女孩總監陸筱晴與副總監曉帆，跳起「猿來秀之韓猩出道」，猿氣們跳起舞來一點也不馬虎，靈活熱舞成功high翻全場。

▲廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

開球儀式同樣精彩非凡，今日由新任MC巫苡萱擔任主持。「猿氣小子」首次化身為投手，帥氣登板；大聖握棒展現打者架勢；Rocky則在一旁賣萌助威，接球手余德龍接下這記「萌力投球」。四位的逗趣互動，引來全場掌聲與笑聲，成功成為現場的焦點之一。

▲廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廉世彬。（圖／樂天桃猿提供）

局間表演也不遑多讓，「推進隊長」籃籃與團場Aby聯手帶來精心編排的舞蹈。這支舞原定於3月30日的開幕戰亮相，但因天氣延賽而推遲。籃籃笑說：「延賽後回憶一下舞蹈，Call一次回來練習。」她也分享了與吉祥物的有趣互動，提到曾有一次在場上跳舞時，因為西曬快要中暑，猿氣站過來幫她擋住太陽，「瞬間覺得他是暖男，怎麼這麼好！」她還笑稱，雖然猿氣平時愛搗亂，但「女孩需要幫助時，他真的是個貼心的小猴子。」

▲廉世彬和粉絲見面會。（圖／樂天桃猿提供）

▲猿氣和女孩互動。（圖／樂天桃猿提供）

然而，特級副隊長筠熹則對猿氣的「調皮本性」有些話要說。她透露，猿氣總愛在比賽中搞亂，甚至連其他隊伍的女孩也難逃他的「魔爪」。網友看到這一幕紛紛喊她出面「主持公道」。前一天，筠熹一見猿氣，二話不說就上前揪住他領口，霸氣警告道：「收斂一些！」她笑說：「一看到他，我就直接把他抓起來，我要負責保護女孩。」

此外，韓援廉世彬也與粉絲進行了互動見面會，她開心地表示：「能見到這麼多人，我很幸福，能和每一個人一起拍照，我也很開心。」並且認真擔任起銷售角色，她說：「希望明天也能來很多人，希望大家多多購買，和我多拍點照片！」當被問到與猿氣的互動有什麼特別的地方時，世彬笑說：「粉絲們都提醒我小心點，因為他是色猴，結果接觸下來，他臉長得很可愛，但真的是滿色的，哈哈哈。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

推薦閱讀

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

《苦盡》女星自曝「用菸頭燙宋慧喬」！內幕曝光男星傻眼：瘋了嗎

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

修杰楷「裝有工作」偷飛澳門玩！　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

大牙月收僅1萬「宥勝妻卻月開36檔團購」！　受害者火大轟：能賺到吐

瑤瑤遭暗示潛規則「換主持棒」！　大哥錄影鹹濕喊：妳胸部真的很大

日人氣歌手JJJ病逝！去年曾來台開唱　經紀公司發公告悲痛證實

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀

2025人氣啦啦隊女神票選！　Pick你最愛的女神❤為職棒＆職籃集氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

籃籃, 樂天女神, 廉世彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟
  2. 鄭中基婚變疑為真！「現身家事法庭」遭圍堵傻眼問：你們怎知？
  3. 才入住台中百坪豪宅！阿Ben樂喊「員工變白董」　15年工作室轉型
  4. 「金馬影后」鍾雪瑩自曝：曾一年沒拍片　苦心模仿聽障者獨特發音
  5. 漫威最強「雜牌軍」集合！　《雷霆特攻隊*》靈感來自《玩具總動員3》
  6. 今年第1部滿分神片！麥可·B·喬丹浴血槍戰　《罪人》影評封「年度最佳」
  7. GAI遭爆「瘦到脫相」登熱搜！　本尊親發側臉照曝光近況
  8. 凱薩琳丹妮芙爭奪《第一夫人》逆襲2億冠軍　重現「時尚老佛爺」卡爾拉格斐
  9. 獨家／楊晨熙愛女抓周演藝圈好友爆棚　感性送愛女新歌「天生值得被尊重」
  10. 王彩樺認了「進廠維修」：還在修復中！　同框青銅面具自嘲…網讚高EQ

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366