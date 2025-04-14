《機智醫生》4年後圓滿了！秋敏荷、楊碩亨結婚　撒嬌對話全曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓療癒系醫療劇《機智醫生生活》番外篇《機智住院醫生生活》於週末開播，官方日前釋出「熊熊CP」楊碩亨、秋敏荷結婚消息，戲劇播出第二集，演員安恩真果然以「秋敏荷」身份客串戲劇， 她甜蜜地與楊碩亨通電話，並透露自己是「新婚身份」，劇迷等了4年終於圓滿。

▲安恩真以「秋敏荷」身份客串戲劇《機智住院醫生生活》第二集。（圖／翻攝自Netflix）



安恩真以「秋敏荷」身份客串戲劇《機智住院醫生生活》第二集，女主角高允貞飾演的「吳怡瑛」陪著產婦轉院到律帝分院，恰好遇到同是婦產科的「秋敏荷」，她看出來新人吳怡瑛很緊張，但感受到對方對於病患的真心，因此請高允貞留步並一起喝咖啡。

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▲▼《機智住院醫生生活》秋敏荷向「老公」撒嬌。（圖／翻攝自Netflix）



就在此過程，秋敏荷接起電話，眼神突然變得甜蜜，並喊著「老公」，與她通電話的主人公就是婦產科醫生楊碩亨，邊講電話遍撒嬌，順勢表白「我更愛你」，看得吳怡瑛（高允貞飾演）震撼不已，她則解釋「不好意思，因為我們是新婚」。

▲《機智醫生》4年後圓滿了，秋敏荷證實自己是新婚身份。（圖／翻攝自Netflix）



事實上，這段劇情早在戲劇開播前鋪哏，劇組製作耗費心思製作「律帝醫院」的官方網站，上面除了有5位醫生的介紹以外，還有院內公告，並寫上「婦產科的熊熊CP終於要結婚了？！」該文立刻引起關注，間接證實了「熊熊CP」圓滿的劇情，令粉絲直呼「終於追到結局了」、「圓滿了」。