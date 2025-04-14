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《木曜4》陳百祥合體羅PD！　「曾想改造節目」曝內幕：可惜

記者蔡宜芳／綜合報導

網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）在2023年宣布離開，讓許多觀眾感到惋惜，後來他轉戰自媒體經營YouTube頻道，仍深受喜愛。他13日分享自己有幸採訪到南韓知名製作人羅PD（本名羅暎錫），坦言曾因看了對方的節目，想要改造《木曜4》。

外送用▲▼《木曜4》陳百祥合體羅PD！認「曾想改造節目」。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c、15ya.baby）

▲陳百祥表示自己一直很崇拜羅PD。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c、15ya.baby）

陳百祥表示，台灣過去很少使用「PD」這個詞來形容製作人，而他是從「羅PD」這個詞學到的，沒想到如今竟有機會和訪問對方，「在心中幻想過很多次，要是能當面跟羅PD說，我有多受到他的才華所鼓勵、多欽佩他看似容易卻鬼斧神工的設計，不知道該有多好。」

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陳百祥更透露，當他看完《地球娛樂室》第一季後，內心燃起了一股想要改造節目的衝動，只可惜後來他離開了《木曜4》。陳百祥也感嘆道，雖然沒有機會實現這個願望了，但命運卻安排了一個驚喜，讓他有幸和羅PD對談。

▲▼《木曜4》陳百祥合體羅PD！認「曾想改造節目」。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c）

▲▼陳百祥分享與羅PD的合照。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c）

▲▼《木曜4》陳百祥合體羅PD！認「曾想改造節目」。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c）

陳百祥的貼文以及與羅PD的合照，引來不少網友留言「喔賣尬～神PD間的頂上交流」、「會合作嗎會合作嗎」、「太高興了！我心中最愛的台韓兩位PD終於見面了」、「百祥臉太羞澀了辣」。

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木曜4超玩, 陳百祥, 羅PD, 羅暎錫

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